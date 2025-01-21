Shot: годовалый мальчик умер после услуг остеопата

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В отзывах клиентов центра в Казани упоминается о сомнительной практике врачей, пишет Shot
В отзывах клиентов центра в Казани упоминается о сомнительной практике врачей, пишет Shot Фото:

В Казани годовалый мальчик скончался во время визита к остеопату. В настоящее время устанавливаются причины его смерти.

«Когда детский остеопат начал работать с ребенком, ему стало плохо. На место вызвали скорую, медики пытались реанимировать малыша, но не смогли. Он скончался на глазах отца», — пишет telegram-канал Shot. 

Там добавили, что причины смерти выясняются. Прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело. В отзывах клиентов центра отмечается ухудшение состояния после процедур, а также сомнительные лечебные практики некоторых врачей. Цены на сеансы массажа начинаются от пяти тысяч рублей, передали в telegram-канале. 

URA.RU направило запрос в клинику для уточнения информации. На момента выхода публикации комментариев не поступило.

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В Казани годовалый мальчик скончался во время визита к остеопату. В настоящее время устанавливаются причины его смерти. «Когда детский остеопат начал работать с ребенком, ему стало плохо. На место вызвали скорую, медики пытались реанимировать малыша, но не смогли. Он скончался на глазах отца», — пишет telegram-канал Shot.  Там добавили, что причины смерти выясняются. Прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело. В отзывах клиентов центра отмечается ухудшение состояния после процедур, а также сомнительные лечебные практики некоторых врачей. Цены на сеансы массажа начинаются от пяти тысяч рублей, передали в telegram-канале.  URA.RU направило запрос в клинику для уточнения информации. На момента выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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