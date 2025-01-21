В Казани годовалый мальчик скончался во время визита к остеопату. В настоящее время устанавливаются причины его смерти.
«Когда детский остеопат начал работать с ребенком, ему стало плохо. На место вызвали скорую, медики пытались реанимировать малыша, но не смогли. Он скончался на глазах отца», — пишет telegram-канал Shot.
Там добавили, что причины смерти выясняются. Прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело. В отзывах клиентов центра отмечается ухудшение состояния после процедур, а также сомнительные лечебные практики некоторых врачей. Цены на сеансы массажа начинаются от пяти тысяч рублей, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в клинику для уточнения информации. На момента выхода публикации комментариев не поступило.
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