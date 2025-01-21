В Златоусте рухнувший фундамент дома завалил тротуар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город после снегопада. Челябинск, сугроб, автомобиль, город в снегу, снежная куча, куча снега, дорога, автотранспорт, снеговая куча
Обвал фундамента закрыл пешеходную дорогу (архивное фото) Фото:

Жители Златоуста Челябинской области попросили очистить тротуар от обрушившегося осенью фундамента дома, который сейчас завалило снегом. В пресс-службе города URA.RU сообщили, что взяли сигнал в работу.

«Жители Златоуста в 2019 году сами восстановили тротуар у дома №18 по улице Бушуева. Осенью 2024 года на дорожку обвалилась стенка фундамента, зимой ее завалило снегом. Примите меры по очистке тротуара и постоянному обслуживанию», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что после обвала фундамента им пообещали расчистить дорожку до 15 ноября, но этого никто не сделал. Сейчас тротуар занесло снегом и люди натоптали тропинки прямо по завалу. В мэрии Златоуста уже взяли сигнал в работу, уточнив, что рядом был расположен фундамент снесенного ветхоаварийного дома.

«УЖКХ взяло сигнал в работу, специалисты выедут на место и в случае необходимости примут меры. Территория находится на контроле. „Благоустройство“ уже проводит работы по очистке», — уточнили в пресс-службе администрации Златоуста.

Осенью дорожку завалило камнями от старого фундамента
Осенью дорожку завалило камнями от старого фундамента
Люди протоптали дорожку прямо по камням, занесенным снегом
Люди протоптали дорожку прямо по камням, занесенным снегом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Златоуста Челябинской области попросили очистить тротуар от обрушившегося осенью фундамента дома, который сейчас завалило снегом. В пресс-службе города URA.RU сообщили, что взяли сигнал в работу. «Жители Златоуста в 2019 году сами восстановили тротуар у дома №18 по улице Бушуева. Осенью 2024 года на дорожку обвалилась стенка фундамента, зимой ее завалило снегом. Примите меры по очистке тротуара и постоянному обслуживанию», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Горожане рассказали, что после обвала фундамента им пообещали расчистить дорожку до 15 ноября, но этого никто не сделал. Сейчас тротуар занесло снегом и люди натоптали тропинки прямо по завалу. В мэрии Златоуста уже взяли сигнал в работу, уточнив, что рядом был расположен фундамент снесенного ветхоаварийного дома. «УЖКХ взяло сигнал в работу, специалисты выедут на место и в случае необходимости примут меры. Территория находится на контроле. „Благоустройство“ уже проводит работы по очистке», — уточнили в пресс-службе администрации Златоуста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...