Жители Златоуста Челябинской области попросили очистить тротуар от обрушившегося осенью фундамента дома, который сейчас завалило снегом. В пресс-службе города URA.RU сообщили, что взяли сигнал в работу.
«Жители Златоуста в 2019 году сами восстановили тротуар у дома №18 по улице Бушуева. Осенью 2024 года на дорожку обвалилась стенка фундамента, зимой ее завалило снегом. Примите меры по очистке тротуара и постоянному обслуживанию», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Горожане рассказали, что после обвала фундамента им пообещали расчистить дорожку до 15 ноября, но этого никто не сделал. Сейчас тротуар занесло снегом и люди натоптали тропинки прямо по завалу. В мэрии Златоуста уже взяли сигнал в работу, уточнив, что рядом был расположен фундамент снесенного ветхоаварийного дома.
«УЖКХ взяло сигнал в работу, специалисты выедут на место и в случае необходимости примут меры. Территория находится на контроле. „Благоустройство“ уже проводит работы по очистке», — уточнили в пресс-службе администрации Златоуста.
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