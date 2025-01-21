Волочкова закрутила роман с 26-летним танцором

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила свои романтические отношения с 26-летним танцором Марчелом. Она заявила, что наслаждается свободой и правом на личное счастье.
«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина», — передает слова Волочковой издание Super.ru. При этом она добавила, что не ищет серьезных отношений, так как у нее высокие требования к партнеру.
Со слов балерины, она не намеревалась раскрывать информацию о своих романтических отношениях, но ее раскрыли пользователи интернета. Волочкова добавила, что для нее важны душевные связи и поддержка от мужчины, который должен быть поистине масштабной личностью.
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