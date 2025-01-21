В Челябинске создатель популярного китайского ресторана открывает «Забегаловку»

В Челябинске откроется китайское бистро «Чифань №1» от создателя «Гонга»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сеты из блюд, представленных на витрине, будут собирать при гостях (архивное фото)
Сеты из блюд, представленных на витрине, будут собирать при гостях (архивное фото) Фото:

В Челябинске 1 февраля начнет работу бистро «Чифань №1» (в переводе с китайского «забегаловка» — прим. URA.RU) от руководителя ресторанов «Гонг» и «Камчатка». Как сообщила владелица закусочной Татьяна Воронина, меню будет представлено в виде сетов от 390 рублей.

«„Чифань“ переводится с китайского как „забегаловка“. Это тот формат, когда гость забежал — поел — убежал. Стоимость сетов начинается от 390 рублей, на время технического открытия — от 290 рублей», — сообщила URA.RU Воронина.

Блюда в готовом виде будут представлены сразу на витрине. Из них гостям и предлагают собрать сет. В меню: восемь салатов, булочки бао, шесть горячих блюд и два авторских супа — «не рамен» и «чифань ям». В основном в качестве гарнира будут использовать рис. В барной карте — авторские лимонады, чай и китайские напитки.

В техническом режиме «Чифань» проработает неделю. Ранее на этом месте существовал первый филиал сети «Веста-пицца». Заведение более 20 лет принимало гостей в центре Челябинска и закрылось в сентябре 2024 года.

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В Челябинске 1 февраля начнет работу бистро «Чифань №1» (в переводе с китайского «забегаловка» — прим. URA.RU) от руководителя ресторанов «Гонг» и «Камчатка». Как сообщила владелица закусочной Татьяна Воронина, меню будет представлено в виде сетов от 390 рублей. «„Чифань“ переводится с китайского как „забегаловка“. Это тот формат, когда гость забежал — поел — убежал. Стоимость сетов начинается от 390 рублей, на время технического открытия — от 290 рублей», — сообщила URA.RU Воронина. Блюда в готовом виде будут представлены сразу на витрине. Из них гостям и предлагают собрать сет. В меню: восемь салатов, булочки бао, шесть горячих блюд и два авторских супа — «не рамен» и «чифань ям». В основном в качестве гарнира будут использовать рис. В барной карте — авторские лимонады, чай и китайские напитки. В техническом режиме «Чифань» проработает неделю. Ранее на этом месте существовал первый филиал сети «Веста-пицца». Заведение более 20 лет принимало гостей в центре Челябинска и закрылось в сентябре 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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