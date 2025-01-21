В Челябинске создатель популярного китайского ресторана открывает «Забегаловку»

В Челябинске 1 февраля начнет работу бистро «Чифань №1» (в переводе с китайского «забегаловка» — прим. URA.RU) от руководителя ресторанов «Гонг» и «Камчатка». Как сообщила владелица закусочной Татьяна Воронина, меню будет представлено в виде сетов от 390 рублей.
«„Чифань“ переводится с китайского как „забегаловка“. Это тот формат, когда гость забежал — поел — убежал. Стоимость сетов начинается от 390 рублей, на время технического открытия — от 290 рублей», — сообщила URA.RU Воронина.
Блюда в готовом виде будут представлены сразу на витрине. Из них гостям и предлагают собрать сет. В меню: восемь салатов, булочки бао, шесть горячих блюд и два авторских супа — «не рамен» и «чифань ям». В основном в качестве гарнира будут использовать рис. В барной карте — авторские лимонады, чай и китайские напитки.
В техническом режиме «Чифань» проработает неделю. Ранее на этом месте существовал первый филиал сети «Веста-пицца». Заведение более 20 лет принимало гостей в центре Челябинска и закрылось в сентябре 2024 года.
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