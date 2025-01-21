В своей новой книге «Моя война» бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о сложностях в отношениях с офисом президента Украины. В книге Залужный подчеркивает, что его отношения с руководством страны, в частности с президентом Владимиром Зеленским, обострялись с каждым днем.
«Мои личные отношения с руководством страны обострялись с каждым днем», — заявил Залужный. Его слова приводит издание «Украинская правда». В своей книге он отметил, что на ухудшение отношений повлияли персональная травля, секретное назначение генерала, сделанное без его согласия, и потеря группы военных, информация о которой поступила ему от других высокопоставленных офицеров.
Залужный занял пост главкома ВСУ в 2021 году, но в 2023-м возник конфликт с Зеленским после его интервью для журнала The Economist, где он признал, что бои на Украине зашли в тупик. Зеленский не согласился с его мнением и публично это заявил, что привело к скандалу и травле генерала. В феврале прошлого года Залужного уволили, назначив на его место Александра Сырского, известного негативной репутацией среди солдат. Сейчас Залужный сейчас является послом Украины в Великобритании, передает «Царьград».
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