В Курской области могут находиться бойцы из французского спецназа, так как ранее об отправке войск говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
«Это может быть. Потому что [президент Франции Эммануэль] Макрон себя, мягко сказать, непорядочно ведет. И, конечно, такие заявления [от него] были (об отправке французский армии на Украину — прим.). Поэтому возможен такой вариант», — отметил Заварзин. Его слова приводит «Лента.ру».
Также депутат напомнил о случаях, когда российские бойцы захватывали в плен иностранных военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что наличие иностранных сил не повлияет на исход конфликта и сообщил о продолжении операций по «очистке» Курской области, где уже контролируется более 60 процентов территории.
Ранее telegram-канал «Архангел спецназа» и украинские источники сообщили, что бойцы французских сил специальных операций (ССО) якобы появились в Курской области. Минобороны России информацию не подтверждает. Они прибыли в оккупированную ВСУ часть региона в ответ на предполагаемое присутствие войск Северной Кореи, вероятно, в качестве советников украинских подразделений. Авторы публикации отмечают, что западные специалисты активно участвуют в боевых действиях, изучая тактику современной войны, передает «Царьград».
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