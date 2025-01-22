Кому друг, а кому — враг: врач-диетолог рассказал о пользе, вреде и применении меда

Холода — самое время для меда. Это не только вкусное, но и очень полезное лакомство, которое может даже заменить лекарства. Но всем ли можно его есть, какими целебными свойствами обладает мед и когда он противопоказан, сколько его можно употреблять без вреда для здоровья и какие рецепты с медом стоит попробовать зимой — подробнее обо всем этом URA.RU рассказал врач-диетолог Михаил Варнавцев.
Состав и пищевая ценность меда
Мед — это уникальный продукт, который вырабатывают пчелы из нектара цветов. В его состав входит более 300 полезных компонентов:
- углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза) — до 80%;
- вода — 16-20%;
- белки (в том числе ферменты) — до 0,7%;
- витамины (В1, В2, В5, В6, С, Е, К, каротин) — в небольших количествах;
- минералы (калий, кальций, магний, железо, медь, цинк, фосфор и др.) — до 1%;
- органические кислоты (яблочная, лимонная, винная и др.);
- биологически активные вещества (фитонциды, флавоноиды, ароматические соединения).
«Благодаря очень богатому составу мед обладает очень большим и насыщенным множеством полезных свойств, — говорит доктор Варнавцев. — Он способствует укреплению иммунитета, также улучшению пищеварения, работы сердца и сосудов, например, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие».
При этом мед достаточно калориен — в 100 г содержится около 330 ккал и 80 г углеводов. Поэтому увлекаться им не стоит, особенно людям с избыточным весом и сахарным диабетом.
Лечебные свойства меда
«Мед можно назвать естественным лекарством, которое помогает при многих недугах, — утверждает Михаил Варнавцев. — Большинство целебных эффектов этого продукта доказаны даже наукой»:
- Антибактериальный и противовирусный. Мед содержит природные антибиотики — ингибин, лизоцим, которые подавляют рост болезнетворных микробов. Также в нем есть перекись водорода, губительная для многих вирусов. Поэтому мед издавна применяют при простудных инфекциях, ангине, кашле, воспалении легких.
- Иммуномодулирующий. Компоненты меда стимулируют выработку защитных клеток крови — лейкоцитов и лимфоцитов. За счет этого повышается сопротивляемость организма инфекциям и другим негативным факторам.
- Гепатопротекторный. Антиоксиданты меда (витамины С и Е, флавоноиды) защищают клетки печени от токсинов и свободных радикалов. Пектин и некоторые органические кислоты способствуют детоксикации и регенерации этого органа.
- Кардиопротекторный. Калий и магний в составе меда нормализуют сердечный ритм, укрепляют сосуды и препятствуют развитию атеросклероза. Также мед слегка разжижает кровь, снижая риск тромбозов.
- Ранозаживляющий и регенерирующий. Мед ускоряет заживление ран, ожогов, трофических язв благодаря антисептическим и биостимулирующим свойствам. Он создает защитную влажную среду, улучшает кровоснабжение и питание тканей.
- Пребиотический. Олигосахариды меда служат питательным субстратом для роста полезной микрофлоры кишечника — бифидо- и лактобактерий. Тем самым улучшается пищеварение, всасывание нутриентов, состояние иммунитета.
- Седативный и снотворный. Мед содержит аминокислоту триптофан — предшественник "гормона счастья" серотонина. Благодаря этому он оказывает мягкое успокаивающее действие, облегчает засыпание и нормализует сон.
«Вот с помощью меда можно не только поддерживать здоровье, но и лечить многие заболевания, — резюмирует доктор Варнавцев. — Однако это не отменяет необходимости консультации с врачом и традиционной терапии».
Кому противопоказан мед
При всей своей пользе мед имеет и противопоказания. «В первую очередь это индивидуальная непереносимость, — предупреждает Михаил Варнавцев. — У некоторых людей даже на минимальное количество меда развивается аллергическая реакция (сыпь, отек, удушье). В таких случаях употреблять его категорически нельзя».
Также мед противопоказан при:
- сахарном диабете 1 и 2 типа;
- ожирении 3-4 степени;
- заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит, панкреонекроз);
- тяжелых поражениях печени (гепатит, цирроз);
- язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- почечной недостаточности;
- детям до 1 года (из-за риска ботулизма).
«При наличии этих заболеваний мед можно употреблять только после консультации с лечащим врачом и в минимальных количествах (не более 1 ч.л. в день), — говорит доктор Варнавцев. — Или лучше вообще от него отказаться, чтобы не навредить».
Правила употребления меда
Чтобы мед принес максимум пользы и минимум вреда, важно соблюдать правила его употребления:
- Суточная норма меда для взрослых — 30-60 г (1-2 ст.л.), для детей старше 3 лет — 15-30 г (1-2 ч.л.). Превышать эти дозировки не рекомендуется.
- Лучшее время приема — утром натощак или за час до еды. Это способствует лучшему усвоению полезных веществ.
- Мед желательно употреблять в сыром виде, не добавляя в горячие напитки и блюда (при температуре выше 40°С разрушаются многие биологически активные вещества). Поэтому добавлять мед стоит только в остывшие блюда и напитки. А при приготовлении блюд с медом его лучше вводить в самом конце, в уже готовое кушанье.
- Хранить мед нужно в плотно закрытой стеклянной или керамической посуде в темном прохладном месте. Срок годности — не более 2 лет (со временем полезные свойства снижаются).
- Кристаллизация (засахаривание) — естественный процесс для натурального меда. Он не влияет на пищевую ценность продукта, а лишь меняет консистенцию.
Как отличить натуральный мед от подделки
Чтобы по-настоящему насладиться вкусным и полезным лакомством нужно также купить настоящий и качественный продукт. Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- Покупайте мед у проверенных пасечников, а не на рынке или в магазине. У знакомого пчеловода вы можете быть уверены в качестве и натуральности продукта.
- Обращайте внимание на цвет и консистенцию. Свежий цветочный мед должен быть прозрачным и тягучим, без признаков засахаривания. Более темный и густой гречишный или подсолнечный мед может быть слегка мутноватым.
- Попробуйте мед на вкус. Натуральный продукт имеет характерный сладкий вкус с нотками того растения, с которого был собран нектар. Он не должен быть приторным, кислым, горьким или слишком пресным.
- Понюхайте мед. Качественный продукт источает легкий цветочный, травяной или фруктовый аромат. Запах не должен быть резким, спиртовым или прогорклым.
- Проверьте мед на наличие примесей. Для этого капните немного меда на белую бумагу или ткань. Натуральный мед не оставляет пятен и водянистых разводов.
- Посмотрите дату сбора и срок годности. Лучше всего покупать свежий мед нового урожая. При правильном хранении он может сохранять свои свойства до 2 лет, но чем раньше вы его употребите, тем больше пользы получите.
Топ-5 интересных и вкусных рецептов с медом
Медовые куриные крылышки в соевом соусе
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек
- 4 столовые ложки меда
- 4 столовые ложки соевого соуса
- 2 зубчика чеснока, измельченных
- 1 столовая ложка оливкового масла
Пошаговый рецепт:
Смешать мед, соевый соус, чеснок и оливковое масло. Выложить крылышки в форму для запекания и залить медовым маринадом. Оставить мариноваться на 2 часа или на ночь в холодильнике. Запекать в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Подавать горячими как закуску или основное блюдо.
Медовый пирог с яблоками и корицей
Ингредиенты:
- Для теста: 200 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г меда, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя
- Для начинки: 4 яблока, 50 г сахара, 1 ст.л. корицы
Пошаговый рецепт:
Растереть размягченное масло с медом и сахаром. По одному ввести яйца, каждый раз хорошо взбивая. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, замесить тесто.Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать дольками.
Выложить 2/3 теста в форму, сверху разложить яблоки. Посыпать сахаром и корицей, сверху выложить оставшееся тесто. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40-50 минут. Подавать пирог теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.
Медовый чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
- Для основы: 200 г песочного печенья, 70 г сливочного масла
- Для начинки: 500 г сливочного сыра, 200 г жирных сливок, 150 г меда, 20 г желатина
Пошаговый рецепт:
Раскрошить печенье в крошку, добавить растопленное масло, перемешать. Утрамбовать массу на дно разъемной формы, убрать в холодильник. Замочить желатин в 100 мл холодной воды на 10 минут. Взбить сливочный сыр с медом до пышности.
Желатин растопить на водяной бане, влить тонкой струйкой в сырную массу, взбивая. Отдельно взбить сливки до мягких пиков, аккуратно ввести в сырную массу. Вылить начинку на основу, разровнять и убрать в холодильник на 4-6 часов. Подавать, украсив ягодами или фруктами.
Медово-имбирный чай
Ингредиенты:
- 4 чашки воды
- 4 столовые ложки меда
- 2 столовые ложки тертого свежего корня имбиря
- 1 лимон, нарезанный кружками
Пошаговый рецепт:
В кастрюлю влить воду, довести до кипения. Добавить натертый имбирь, уменьшить огонь и варить 10 минут. Снять с огня, дать настояться 5 минут. Процедить чай в чашки или заварочный чайник, добавить мед, перемешать. Подавать горячим с кружочком лимона для укрепления иммунитета.
Салат с козьим сыром, грушей и медовой заправкой
Ингредиенты:
- Пучок руколы или другого салата на ваш вкус
- 1 груша, нарезанная тонкими дольками
- 100 г козьего сыра, раскрошенного
- Горсть грецких орехов, поджаренных и рубленых
- Для заправки: 2 ст.л. меда, 1 ст.л. дижонской горчицы, 3 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. яблочного уксуса, соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
Смешать все ингредиенты для заправки до однородности. В большой миске соединить салатные листья, грушу, козий сыр и орехи. Полить салат медовой заправкой, аккуратно перемешать. Подавать сразу же как легкий обед или гарнир к мясу или птице.
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