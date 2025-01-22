Кому друг, а кому — враг: врач-диетолог рассказал о пользе, вреде и применении меда

Диетолог Варнавцев: мед способен заменить лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мед — очень древний продукт, который стали добывать еще в каменном веке
Мед — очень древний продукт, который стали добывать еще в каменном веке Фото:

Холода — самое время для меда. Это не только вкусное, но и очень полезное лакомство, которое может даже заменить лекарства. Но всем ли можно его есть, какими целебными свойствами обладает мед и когда он противопоказан, сколько его можно употреблять без вреда для здоровья и какие рецепты с медом стоит попробовать зимой — подробнее обо всем этом URA.RU рассказал врач-диетолог Михаил Варнавцев.

Состав и пищевая ценность меда

Мед — это уникальный продукт, который вырабатывают пчелы из нектара цветов. В его состав входит более 300 полезных компонентов:

  • углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза) — до 80%;
  • вода — 16-20%;
  • белки (в том числе ферменты) — до 0,7%;
  • витамины (В1, В2, В5, В6, С, Е, К, каротин) — в небольших количествах;
  • минералы (калий, кальций, магний, железо, медь, цинк, фосфор и др.) — до 1%;
  • органические кислоты (яблочная, лимонная, винная и др.);
  • биологически активные вещества (фитонциды, флавоноиды, ароматические соединения).

«Благодаря очень богатому составу мед обладает очень большим и насыщенным множеством полезных свойств, — говорит доктор Варнавцев. — Он способствует укреплению иммунитета, также улучшению пищеварения, работы сердца и сосудов, например, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие».

При этом мед достаточно калориен — в 100 г содержится около 330 ккал и 80 г углеводов. Поэтому увлекаться им не стоит, особенно людям с избыточным весом и сахарным диабетом.

Лечебные свойства меда

«Мед можно назвать естественным лекарством, которое помогает при многих недугах, — утверждает Михаил Варнавцев. — Большинство целебных эффектов этого продукта доказаны даже наукой»:

  1. Антибактериальный и противовирусный. Мед содержит природные антибиотики — ингибин, лизоцим, которые подавляют рост болезнетворных микробов. Также в нем есть перекись водорода, губительная для многих вирусов. Поэтому мед издавна применяют при простудных инфекциях, ангине, кашле, воспалении легких.
  2. Иммуномодулирующий. Компоненты меда стимулируют выработку защитных клеток крови — лейкоцитов и лимфоцитов. За счет этого повышается сопротивляемость организма инфекциям и другим негативным факторам.
  3. Гепатопротекторный. Антиоксиданты меда (витамины С и Е, флавоноиды) защищают клетки печени от токсинов и свободных радикалов. Пектин и некоторые органические кислоты способствуют детоксикации и регенерации этого органа.
  4. Кардиопротекторный. Калий и магний в составе меда нормализуют сердечный ритм, укрепляют сосуды и препятствуют развитию атеросклероза. Также мед слегка разжижает кровь, снижая риск тромбозов.
  5. Ранозаживляющий и регенерирующий. Мед ускоряет заживление ран, ожогов, трофических язв благодаря антисептическим и биостимулирующим свойствам. Он создает защитную влажную среду, улучшает кровоснабжение и питание тканей.
  6. Пребиотический. Олигосахариды меда служат питательным субстратом для роста полезной микрофлоры кишечника — бифидо- и лактобактерий. Тем самым улучшается пищеварение, всасывание нутриентов, состояние иммунитета.
  7. Седативный и снотворный. Мед содержит аминокислоту триптофан — предшественник "гормона счастья" серотонина. Благодаря этому он оказывает мягкое успокаивающее действие, облегчает засыпание и нормализует сон.

«Вот с помощью меда можно не только поддерживать здоровье, но и лечить многие заболевания, — резюмирует доктор Варнавцев. — Однако это не отменяет необходимости консультации с врачом и традиционной терапии».

Кому противопоказан мед

При всей своей пользе мед имеет и противопоказания. «В первую очередь это индивидуальная непереносимость, — предупреждает Михаил Варнавцев. — У некоторых людей даже на минимальное количество меда развивается аллергическая реакция (сыпь, отек, удушье). В таких случаях употреблять его категорически нельзя».

Также мед противопоказан при:

  • сахарном диабете 1 и 2 типа;
  • ожирении 3-4 степени;
  • заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит, панкреонекроз);
  • тяжелых поражениях печени (гепатит, цирроз);
  • язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
  • почечной недостаточности;
  • детям до 1 года (из-за риска ботулизма).

«При наличии этих заболеваний мед можно употреблять только после консультации с лечащим врачом и в минимальных количествах (не более 1 ч.л. в день), — говорит доктор Варнавцев. — Или лучше вообще от него отказаться, чтобы не навредить».

Правила употребления меда

Чтобы мед принес максимум пользы и минимум вреда, важно соблюдать правила его употребления:

  1. Суточная норма меда для взрослых — 30-60 г (1-2 ст.л.), для детей старше 3 лет — 15-30 г (1-2 ч.л.). Превышать эти дозировки не рекомендуется.
  2. Лучшее время приема — утром натощак или за час до еды. Это способствует лучшему усвоению полезных веществ.
  3. Мед желательно употреблять в сыром виде, не добавляя в горячие напитки и блюда (при температуре выше 40°С разрушаются многие биологически активные вещества). Поэтому добавлять мед стоит только в остывшие блюда и напитки. А при приготовлении блюд с медом его лучше вводить в самом конце, в уже готовое кушанье.
  4. Хранить мед нужно в плотно закрытой стеклянной или керамической посуде в темном прохладном месте. Срок годности — не более 2 лет (со временем полезные свойства снижаются).
  5. Кристаллизация (засахаривание) — естественный процесс для натурального меда. Он не влияет на пищевую ценность продукта, а лишь меняет консистенцию.

Как отличить натуральный мед от подделки

Чтобы по-настоящему насладиться вкусным и полезным лакомством нужно также купить настоящий и качественный продукт. Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций: 

  1. Покупайте мед у проверенных пасечников, а не на рынке или в магазине. У знакомого пчеловода вы можете быть уверены в качестве и натуральности продукта.
  2. Обращайте внимание на цвет и консистенцию. Свежий цветочный мед должен быть прозрачным и тягучим, без признаков засахаривания. Более темный и густой гречишный или подсолнечный мед может быть слегка мутноватым.
  3. Попробуйте мед на вкус. Натуральный продукт имеет характерный сладкий вкус с нотками того растения, с которого был собран нектар. Он не должен быть приторным, кислым, горьким или слишком пресным.
  4. Понюхайте мед. Качественный продукт источает легкий цветочный, травяной или фруктовый аромат. Запах не должен быть резким, спиртовым или прогорклым.
  5. Проверьте мед на наличие примесей. Для этого капните немного меда на белую бумагу или ткань. Натуральный мед не оставляет пятен и водянистых разводов.
  6. Посмотрите дату сбора и срок годности. Лучше всего покупать свежий мед нового урожая. При правильном хранении он может сохранять свои свойства до 2 лет, но чем раньше вы его употребите, тем больше пользы получите.

Топ-5 интересных и вкусных рецептов с медом 

Медовые куриные крылышки в соевом соусе

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 4 столовые ложки меда
  • 4 столовые ложки соевого соуса
  • 2 зубчика чеснока, измельченных
  • 1 столовая ложка оливкового масла

Пошаговый рецепт:

Смешать мед, соевый соус, чеснок и оливковое масло. Выложить крылышки в форму для запекания и залить медовым маринадом. Оставить мариноваться на 2 часа или на ночь в холодильнике. Запекать в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Подавать горячими как закуску или основное блюдо.

Медовый пирог с яблоками и корицей

Прадедом медовика считается пирог, впервые приготовленный в XII веке в одном из монастырей Германии
Прадедом медовика считается пирог, впервые приготовленный в XII веке в одном из монастырей Германии
Фото:

Ингредиенты:

  • Для теста: 200 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г меда, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя
  • Для начинки: 4 яблока, 50 г сахара, 1 ст.л. корицы

Пошаговый рецепт:

Растереть размягченное масло с медом и сахаром. По одному ввести яйца, каждый раз хорошо взбивая. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, замесить тесто.Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать дольками.

Выложить 2/3 теста в форму, сверху разложить яблоки. Посыпать сахаром и корицей, сверху выложить оставшееся тесто. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40-50 минут. Подавать пирог теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Медовый чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

  • Для основы: 200 г песочного печенья, 70 г сливочного масла
  • Для начинки: 500 г сливочного сыра, 200 г жирных сливок, 150 г меда, 20 г желатина

Пошаговый рецепт:

Раскрошить печенье в крошку, добавить растопленное масло, перемешать. Утрамбовать массу на дно разъемной формы, убрать в холодильник. Замочить желатин в 100 мл холодной воды на 10 минут. Взбить сливочный сыр с медом до пышности.

Желатин растопить на водяной бане, влить тонкой струйкой в сырную массу, взбивая. Отдельно взбить сливки до мягких пиков, аккуратно ввести в сырную массу. Вылить начинку на основу, разровнять и убрать в холодильник на 4-6 часов. Подавать, украсив ягодами или фруктами.

Медово-имбирный чай

Мед придает чаю приятную сладость и делает его еще более ароматным
Мед придает чаю приятную сладость и делает его еще более ароматным
Фото:

Ингредиенты:

  • 4 чашки воды
  • 4 столовые ложки меда
  • 2 столовые ложки тертого свежего корня имбиря
  • 1 лимон, нарезанный кружками

Пошаговый рецепт:

В кастрюлю влить воду, довести до кипения. Добавить натертый имбирь, уменьшить огонь и варить 10 минут. Снять с огня, дать настояться 5 минут. Процедить чай в чашки или заварочный чайник, добавить мед, перемешать. Подавать горячим с кружочком лимона для укрепления иммунитета.

Салат с козьим сыром, грушей и медовой заправкой

Ингредиенты:

  • Пучок руколы или другого салата на ваш вкус
  • 1 груша, нарезанная тонкими дольками
  • 100 г козьего сыра, раскрошенного
  • Горсть грецких орехов, поджаренных и рубленых
  • Для заправки: 2 ст.л. меда, 1 ст.л. дижонской горчицы, 3 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. яблочного уксуса, соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Смешать все ингредиенты для заправки до однородности. В большой миске соединить салатные листья, грушу, козий сыр и орехи. Полить салат медовой заправкой, аккуратно перемешать. Подавать сразу же как легкий обед или гарнир к мясу или птице.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Холода — самое время для меда. Это не только вкусное, но и очень полезное лакомство, которое может даже заменить лекарства. Но всем ли можно его есть, какими целебными свойствами обладает мед и когда он противопоказан, сколько его можно употреблять без вреда для здоровья и какие рецепты с медом стоит попробовать зимой — подробнее обо всем этом URA.RU рассказал врач-диетолог Михаил Варнавцев. Состав и пищевая ценность меда Мед — это уникальный продукт, который вырабатывают пчелы из нектара цветов. В его состав входит более 300 полезных компонентов: «Благодаря очень богатому составу мед обладает очень большим и насыщенным множеством полезных свойств, — говорит доктор Варнавцев. — Он способствует укреплению иммунитета, также улучшению пищеварения, работы сердца и сосудов, например, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие». При этом мед достаточно калориен — в 100 г содержится около 330 ккал и 80 г углеводов. Поэтому увлекаться им не стоит, особенно людям с избыточным весом и сахарным диабетом. Лечебные свойства меда «Мед можно назвать естественным лекарством, которое помогает при многих недугах, — утверждает Михаил Варнавцев. — Большинство целебных эффектов этого продукта доказаны даже наукой»: «Вот с помощью меда можно не только поддерживать здоровье, но и лечить многие заболевания, — резюмирует доктор Варнавцев. — Однако это не отменяет необходимости консультации с врачом и традиционной терапии». Кому противопоказан мед При всей своей пользе мед имеет и противопоказания. «В первую очередь это индивидуальная непереносимость, — предупреждает Михаил Варнавцев. — У некоторых людей даже на минимальное количество меда развивается аллергическая реакция (сыпь, отек, удушье). В таких случаях употреблять его категорически нельзя». Также мед противопоказан при: «При наличии этих заболеваний мед можно употреблять только после консультации с лечащим врачом и в минимальных количествах (не более 1 ч.л. в день), — говорит доктор Варнавцев. — Или лучше вообще от него отказаться, чтобы не навредить». Правила употребления меда Чтобы мед принес максимум пользы и минимум вреда, важно соблюдать правила его употребления: Как отличить натуральный мед от подделки Чтобы по-настоящему насладиться вкусным и полезным лакомством нужно также купить настоящий и качественный продукт. Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:  Топ-5 интересных и вкусных рецептов с медом  Медовые куриные крылышки в соевом соусе Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Смешать мед, соевый соус, чеснок и оливковое масло. Выложить крылышки в форму для запекания и залить медовым маринадом. Оставить мариноваться на 2 часа или на ночь в холодильнике. Запекать в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Подавать горячими как закуску или основное блюдо. Медовый пирог с яблоками и корицей Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Растереть размягченное масло с медом и сахаром. По одному ввести яйца, каждый раз хорошо взбивая. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, замесить тесто.Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать дольками. Выложить 2/3 теста в форму, сверху разложить яблоки. Посыпать сахаром и корицей, сверху выложить оставшееся тесто. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40-50 минут. Подавать пирог теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками. Медовый чизкейк без выпечки Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Раскрошить печенье в крошку, добавить растопленное масло, перемешать. Утрамбовать массу на дно разъемной формы, убрать в холодильник. Замочить желатин в 100 мл холодной воды на 10 минут. Взбить сливочный сыр с медом до пышности. Желатин растопить на водяной бане, влить тонкой струйкой в сырную массу, взбивая. Отдельно взбить сливки до мягких пиков, аккуратно ввести в сырную массу. Вылить начинку на основу, разровнять и убрать в холодильник на 4-6 часов. Подавать, украсив ягодами или фруктами. Медово-имбирный чай Ингредиенты: Пошаговый рецепт: В кастрюлю влить воду, довести до кипения. Добавить натертый имбирь, уменьшить огонь и варить 10 минут. Снять с огня, дать настояться 5 минут. Процедить чай в чашки или заварочный чайник, добавить мед, перемешать. Подавать горячим с кружочком лимона для укрепления иммунитета. Салат с козьим сыром, грушей и медовой заправкой Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Смешать все ингредиенты для заправки до однородности. В большой миске соединить салатные листья, грушу, козий сыр и орехи. Полить салат медовой заправкой, аккуратно перемешать. Подавать сразу же как легкий обед или гарнир к мясу или птице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...