Пчеловод предупредил об опасной особенности меда

14 августа 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Мед в кипятке теряет полезные свойства Фото: Илья Московец © URA.RU Добавлять в кипяток мед не советуется, потому что все полезные элементы в сладком продукте пропадут и начнет вырабатываться яд. Об этом в беседе с URA.RU рассказал пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш. «С кипятком пить мед нельзя. Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд. Мед нужно разбавлять с водой температуры не более 40 градусов, то есть в меру теплой», — объяснил Даури Тугуш. Мед действительно потеряет свои полезные свойства при добавлении в кипяток, считает диетолог Алексей Калинчев. «При нагревании большинство полезных компонентов меда разрушается, поэтому запивать мед рекомендуют негорячим чаем», — заявил URA.RU Алексей Калинчев. При этом он отметил, что опасности для здоровья при употреблении меда в таком виде нет. Однако мед в целом может содержать в себе вредные вещества, отметил эксперт. «Мед может быть источником опасных для человека соединений. Например, пестицидов, которыми обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. В мед могут попасть и соли тяжелых металлов, если ульи ставили вдоль автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями», — рассказал Алексей Калинчев. В России 14 августа отмечается День меда или Медовый Спас. Также церковью в этот день отмечается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздники были соединены, и в первый день Успенского поста люди усиленно собирали урожай меда и освящали его. Православный праздник тесно соединился с днем, посвященным меду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добавлять в кипяток мед не советуется, потому что все полезные элементы в сладком продукте пропадут и начнет вырабатываться яд. Об этом в беседе с URA.RU рассказал пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш. «С кипятком пить мед нельзя. Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд. Мед нужно разбавлять с водой температуры не более 40 градусов, то есть в меру теплой», — объяснил Даури Тугуш. Мед действительно потеряет свои полезные свойства при добавлении в кипяток, считает диетолог Алексей Калинчев. «При нагревании большинство полезных компонентов меда разрушается, поэтому запивать мед рекомендуют негорячим чаем», — заявил URA.RU Алексей Калинчев. При этом он отметил, что опасности для здоровья при употреблении меда в таком виде нет. Однако мед в целом может содержать в себе вредные вещества, отметил эксперт. «Мед может быть источником опасных для человека соединений. Например, пестицидов, которыми обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. В мед могут попасть и соли тяжелых металлов, если ульи ставили вдоль автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями», — рассказал Алексей Калинчев. В России 14 августа отмечается День меда или Медовый Спас. Также церковью в этот день отмечается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздники были соединены, и в первый день Успенского поста люди усиленно собирали урожай меда и освящали его. Православный праздник тесно соединился с днем, посвященным меду.