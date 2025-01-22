ТАСС: в подрыве военнослужащего в Москве замешаны сотрудники спецслужб Украины

В уголовном деле Евгения Серебрякова (признан в РФ террористом и экстремистом), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников украинских спецслужб. Об этом говорится в материалах дела.
«У следствия есть основания полагать, что в состав организованной группы, не все соучастники которой в настоящее время установлены, входили также сотрудники спецслужб Украины», — отмечается в материалах дела. Заявление приводит ТАСС.
Там также указывается, что Серебрякову переквалифицировали обвинение с покушения на убийство на совершение террористического акта. Обвиняемый был депортирован из Турции в Россию и взят под стражу. Суд принял решение о продлении ареста Серебрякову до 24 апреля 2025 года. Обвиняемый был взят под стражу в конце июля 2024 года.
24 июля в Москве по адресу улица Синявинская произошел взрыв автомобиля, в результате которого получили ранения два человека. Согласно информации, предоставленной МВД, в автомобиле было установлено взрывное устройство. В тот же день вечером суд принял решение о заочном аресте Серебрякова, который уже находился в международном розыске и был задержан в Турции.
*Евгений Серебряков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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