В Госдуме предлагают новые ужесточения для мигрантов

В Госдуме предложили проводить медицинские осмотры мигрантов исключительно в государственных клиниках. По мнению главы комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова, это поможет бороться с распространением инфекционных заболеваний в России, в том числе ВИЧ-инфекции.
«К сожалению, значительная часть иностранцев фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России и тем самым повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране. Такой формальный подход возможен за счет того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге», — пояснил Леонов с разговоре с ТАСС.
Кроме улучшения контроля за здоровьем мигрантов, данное предложение, по словам Леонова, также позволит увеличить поступления в государственную казну. Депутат уверен, что перевод всех медосмотров под государственный контроль существенно снизит количество нарушений и сделает процесс более прозрачным и эффективным.
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