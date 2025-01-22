В Госдуме предлагают новые ужесточения для мигрантов

В Госдуме предложили проводить медосмотр мигрантов только в госклиниках
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Депутат Госдумы предложил проводить медосвидетельстование мигрантов только в госклиниках
Депутат Госдумы предложил проводить медосвидетельстование мигрантов только в госклиниках Фото:

В Госдуме предложили проводить медицинские осмотры мигрантов исключительно в государственных клиниках. По мнению главы комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова, это поможет бороться с распространением инфекционных заболеваний в России, в том числе ВИЧ-инфекции.

«К сожалению, значительная часть иностранцев фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России и тем самым повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране. Такой формальный подход возможен за счет того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге», — пояснил Леонов с разговоре с ТАСС.

Кроме улучшения контроля за здоровьем мигрантов, данное предложение, по словам Леонова, также позволит увеличить поступления в государственную казну. Депутат уверен, что перевод всех медосмотров под государственный контроль существенно снизит количество нарушений и сделает процесс более прозрачным и эффективным.

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В Госдуме предложили проводить медицинские осмотры мигрантов исключительно в государственных клиниках. По мнению главы комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова, это поможет бороться с распространением инфекционных заболеваний в России, в том числе ВИЧ-инфекции. «К сожалению, значительная часть иностранцев фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России и тем самым повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране. Такой формальный подход возможен за счет того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге», — пояснил Леонов с разговоре с ТАСС. Кроме улучшения контроля за здоровьем мигрантов, данное предложение, по словам Леонова, также позволит увеличить поступления в государственную казну. Депутат уверен, что перевод всех медосмотров под государственный контроль существенно снизит количество нарушений и сделает процесс более прозрачным и эффективным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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