Трамп заявил, что просил Си урегулировать конфликт на Украине

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Трамп обратился к си Цзиньпину по вопросу урегулирования конфликта на Украине
Трамп обратился к си Цзиньпину по вопросу урегулирования конфликта на Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме.

«Он не сделал многого в этом направлении. У него много… власти, как и у нас много власти. Я сказал: „Вы должны это уладить“. Мы это обсуждали», — сообщил Трамп, его слова передает «Лента.ру». Таким образом, американский президент отреагировал на вопросы журналистов о том, обращался ли он к Си Цзиньпину за помощью в разрешении украинского кризиса.

Также Дональд Трамп анонсировал, что в ближайшем будущем возможны переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Президент США выразил готовность к встрече с российским коллегой в удобное для него время.

17 января прошел телефонный разговор между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января.

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Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме. «Он не сделал многого в этом направлении. У него много… власти, как и у нас много власти. Я сказал: „Вы должны это уладить“. Мы это обсуждали», — сообщил Трамп, его слова передает «Лента.ру». Таким образом, американский президент отреагировал на вопросы журналистов о том, обращался ли он к Си Цзиньпину за помощью в разрешении украинского кризиса. Также Дональд Трамп анонсировал, что в ближайшем будущем возможны переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Президент США выразил готовность к встрече с российским коллегой в удобное для него время. 17 января прошел телефонный разговор между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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