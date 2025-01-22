Трамп заявил, что просил Си урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме.
«Он не сделал многого в этом направлении. У него много… власти, как и у нас много власти. Я сказал: „Вы должны это уладить“. Мы это обсуждали», — сообщил Трамп, его слова передает «Лента.ру». Таким образом, американский президент отреагировал на вопросы журналистов о том, обращался ли он к Си Цзиньпину за помощью в разрешении украинского кризиса.
Также Дональд Трамп анонсировал, что в ближайшем будущем возможны переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Президент США выразил готовность к встрече с российским коллегой в удобное для него время.
17 января прошел телефонный разговор между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.