На перекрестке выстроилась пробка из-за аварии
В Екатеринбурге утром 22 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение вагонов встало в обе стороны, рассказал очевидец.
«Трамвай №8 сошел с рельсов около УрФУ. Из-за происшествия на пересечении проспектов Ленина — Гагарина образовалась пробка», — передает «Четвертый канал».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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