21 января 2025

Трамвай с пассажирами сошел с рельсов возле УрФУ, движение встало. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие с трамваем сошедшим с рельс на ул. Куйбышева, дом 50. Пермь, костыль, общественный транспорт, авария, трамвай
На перекрестке выстроилась пробка из-за аварии Фото:

В Екатеринбурге утром 22 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение вагонов встало в обе стороны, рассказал очевидец.

«Трамвай №8 сошел с рельсов около УрФУ. Из-за происшествия на пересечении проспектов Ленина — Гагарина образовалась пробка», — передает «Четвертый канал».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 22 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение вагонов встало в обе стороны, рассказал очевидец. «Трамвай №8 сошел с рельсов около УрФУ. Из-за происшествия на пересечении проспектов Ленина — Гагарина образовалась пробка», — передает «Четвертый канал». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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