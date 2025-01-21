21 января 2025

В Челябинске перенесли шоу с полуголыми мужчинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билета на мужское шоу начинается от 1,8 тысячи рублей
Стоимость билета на мужское шоу начинается от 1,8 тысячи рублей Фото:

В Челябинске танцевальное шоу с дождем «Повелители Стихии», запланированное на 27 января, перенесли на другую дату. Как сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК), выступление мужского коллектива состоится почти через три месяца.

«Повелители Стихии» — танцевальное шоу с дождем, запланированное на 27 января, переносится на 11 апреля. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили на сайте ГЗК. Продажа билетов остается активной.

В театрально-танцевальном шоу примут участие профессиональные танцоры, которые объединят элементы хореографии и театрального искусства. Особенностью программы станет живой вокал, а также использование спецэффектов, включая дождь, туман и снег.

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В Челябинске танцевальное шоу с дождем «Повелители Стихии», запланированное на 27 января, перенесли на другую дату. Как сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК), выступление мужского коллектива состоится почти через три месяца. «Повелители Стихии» — танцевальное шоу с дождем, запланированное на 27 января, переносится на 11 апреля. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили на сайте ГЗК. Продажа билетов остается активной. В театрально-танцевальном шоу примут участие профессиональные танцоры, которые объединят элементы хореографии и театрального искусства. Особенностью программы станет живой вокал, а также использование спецэффектов, включая дождь, туман и снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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