В Челябинске перенесли шоу с полуголыми мужчинами

В Челябинске танцевальное шоу с дождем «Повелители Стихии», запланированное на 27 января, перенесли на другую дату. Как сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК), выступление мужского коллектива состоится почти через три месяца.
«Повелители Стихии» — танцевальное шоу с дождем, запланированное на 27 января, переносится на 11 апреля. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили на сайте ГЗК. Продажа билетов остается активной.
В театрально-танцевальном шоу примут участие профессиональные танцоры, которые объединят элементы хореографии и театрального искусства. Особенностью программы станет живой вокал, а также использование спецэффектов, включая дождь, туман и снег.
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