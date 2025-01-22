Трое иностранцев изнасиловали девушку-подростка в Петербурге

В Санкт-Петербурге три иностранца обвиняются в групповом изнасиловании 15-летней девушки, произошедшем 19 января. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Трое иностранных граждан совершили групповое изнасилование несовершеннолетней 19 января в Санкт-Петербурге... В полицию обратился брат потерпевшей, который заявил, что его 15-летняя сестра угрожает попыткой суицида», — пишет РЕН ТВ во ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, после инцидента девочка была доставлена в Детскую психиатрическую больницу имени С.С.Мнухина. Источники сообщают, что подросток пережила серьезный стресс, однако в настоящее время ее состояние стабилизировалось. С ней уже провели беседу сотрудники полиции.
Правоохранительные органы установили личности подозреваемых. Сейчас продолжается расследование обстоятельств преступления.
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