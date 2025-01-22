Трое иностранцев изнасиловали девушку-подростка в Петербурге

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Трое иностранцев изнасиловали несовершеннолетнюю в Санкт-Петербурге (архивное фото)
Трое иностранцев изнасиловали несовершеннолетнюю в Санкт-Петербурге (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге три иностранца обвиняются в групповом изнасиловании 15-летней девушки, произошедшем 19 января. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Трое иностранных граждан совершили групповое изнасилование несовершеннолетней 19 января в Санкт-Петербурге... В полицию обратился брат потерпевшей, который заявил, что его 15-летняя сестра угрожает попыткой суицида», — пишет РЕН ТВ во ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, после инцидента девочка была доставлена в Детскую психиатрическую больницу имени С.С.Мнухина. Источники сообщают, что подросток пережила серьезный стресс, однако в настоящее время ее состояние стабилизировалось. С ней уже провели беседу сотрудники полиции.

Правоохранительные органы установили личности подозреваемых. Сейчас продолжается расследование обстоятельств преступления.

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В Санкт-Петербурге три иностранца обвиняются в групповом изнасиловании 15-летней девушки, произошедшем 19 января. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Трое иностранных граждан совершили групповое изнасилование несовершеннолетней 19 января в Санкт-Петербурге... В полицию обратился брат потерпевшей, который заявил, что его 15-летняя сестра угрожает попыткой суицида», — пишет РЕН ТВ во ссылкой на свои источники. По данным телеканала, после инцидента девочка была доставлена в Детскую психиатрическую больницу имени С.С.Мнухина. Источники сообщают, что подросток пережила серьезный стресс, однако в настоящее время ее состояние стабилизировалось. С ней уже провели беседу сотрудники полиции. Правоохранительные органы установили личности подозреваемых. Сейчас продолжается расследование обстоятельств преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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