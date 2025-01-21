Жители Надыма (ЯНАО) сообщили, что в ночь с 20 на 21 января на улице Строителей, 5/1 злоумышленники расстреляли окно на пятом этаже. Фото испорченного имущества квартиранты опубликовали в соцсетях.
«В ночь с 20 на 21 января на Строителей, 5/1 было испорчено окно, пятый этаж — предположительно выстрелами. Порчу имущества зафиксировали. Тому, кто это сделал крупно не повезло», — сообщил Николай Лукинов в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД города Надыма. «По факту повреждения имущества обращение жительницы города зарегистрировано в дежурной части ОМВД России „Надымский“. В настоящее время полицейскими проводится проверка по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщил инспектор.
URA.RU писало, что новогоднее застолье в Лабытнанги (ЯНАО) закончилось стрельбой. Мужчина решил отомстить обидчикам — отправился домой за ружьем и вернулся к застолью 1 января.
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