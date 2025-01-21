21 января 2025

Жители ЯНАО обнаружили на окне пробоины от пуль. Фото

В Надыме на улице Строителей, 5/1 злоумышленники стреляли в окна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Надыме кто-то стрелял по окнам жилого дома
В Надыме кто-то стрелял по окнам жилого дома Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) сообщили, что в ночь с 20 на 21 января на улице Строителей, 5/1 злоумышленники расстреляли окно на пятом этаже. Фото испорченного имущества квартиранты опубликовали в соцсетях.

«В ночь с 20 на 21 января на Строителей, 5/1 было испорчено окно, пятый этаж — предположительно выстрелами. Порчу имущества зафиксировали. Тому, кто это сделал крупно не повезло», — сообщил Николай Лукинов в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД города Надыма. «По факту повреждения имущества обращение жительницы города зарегистрировано в дежурной части ОМВД России „Надымский“. В настоящее время полицейскими проводится проверка по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщил инспектор.

URA.RU писало, что новогоднее застолье в Лабытнанги (ЯНАО) закончилось стрельбой. Мужчина решил отомстить обидчикам — отправился домой за ружьем и вернулся к застолью 1 января.

Строителей 5/1
Строителей 5/1
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Надыма (ЯНАО) сообщили, что в ночь с 20 на 21 января на улице Строителей, 5/1 злоумышленники расстреляли окно на пятом этаже. Фото испорченного имущества квартиранты опубликовали в соцсетях. «В ночь с 20 на 21 января на Строителей, 5/1 было испорчено окно, пятый этаж — предположительно выстрелами. Порчу имущества зафиксировали. Тому, кто это сделал крупно не повезло», — сообщил Николай Лукинов в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД города Надыма. «По факту повреждения имущества обращение жительницы города зарегистрировано в дежурной части ОМВД России „Надымский“. В настоящее время полицейскими проводится проверка по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщил инспектор. URA.RU писало, что новогоднее застолье в Лабытнанги (ЯНАО) закончилось стрельбой. Мужчина решил отомстить обидчикам — отправился домой за ружьем и вернулся к застолью 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...