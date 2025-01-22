Депутатам отказали в празднике на юбилей тюменской думы

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В качестве праздничных мероприятий в гордуме пройдут экскурсии для всех желающих, включая депутатов
В качестве праздничных мероприятий в гордуме пройдут экскурсии для всех желающих, включая депутатов Фото:

Празднование 235-го юбилея тюменской городской думы пройдет скромно. Об этом URA.RU рассказала действующий спикер Светлана Иванова.

«Сегодня мы не считаем нужным праздновать с размахом. Мы ограничимся познавательными мероприятиями и на это сделаем акцент. В том числе, мы заинтересованы дать больше информации нашему подрастающему поколению», — рассказала URA.RU Иванова.

В пресс-службе парламента уточнили, что все праздничные мероприятия — это экскурсии. Заявки на посещение принимаются на сайте думы.

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Празднование 235-го юбилея тюменской городской думы пройдет скромно. Об этом URA.RU рассказала действующий спикер Светлана Иванова. «Сегодня мы не считаем нужным праздновать с размахом. Мы ограничимся познавательными мероприятиями и на это сделаем акцент. В том числе, мы заинтересованы дать больше информации нашему подрастающему поколению», — рассказала URA.RU Иванова. В пресс-службе парламента уточнили, что все праздничные мероприятия — это экскурсии. Заявки на посещение принимаются на сайте думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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