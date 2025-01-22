Депутатам отказали в празднике на юбилей тюменской думы

В качестве праздничных мероприятий в гордуме пройдут экскурсии для всех желающих, включая депутатов
Празднование 235-го юбилея тюменской городской думы пройдет скромно. Об этом URA.RU рассказала действующий спикер Светлана Иванова.
«Сегодня мы не считаем нужным праздновать с размахом. Мы ограничимся познавательными мероприятиями и на это сделаем акцент. В том числе, мы заинтересованы дать больше информации нашему подрастающему поколению», — рассказала URA.RU Иванова.
В пресс-службе парламента уточнили, что все праздничные мероприятия — это экскурсии. Заявки на посещение принимаются на сайте думы.
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