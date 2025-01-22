КП: молодая жена Петросяна уехала из России после скандала

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Брухунова уехала вместе с супругом на Мальдивы, сообщили в российских СМИ
Брухунова уехала вместе с супругом на Мальдивы, сообщили в российских СМИ Фото:

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, улетела из России. Вместе с супругом она отправилась на Мальдивы, где проведет несколько недель. Об этом сообщили российские СМИ. При этом ранее Брухунова подверглась критике со стороны интернет-пользователей.

«Пятая жена Евгения Петросяна решила провести пару недель у Индийского океана. Татьяна Брухунова вышла на связь с подписчиками и объявила, что отправилась на Мальдивы», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети Брухуновой. Отмечается, что детей супруги оставили с нянями. 

Ранее Брухунова, опубликовала в соцсетях видео, в котором раскритиковала женщин, носящих поддельные бренды. Это вызвало возмущение пользователей. Брухунова же удалила все негативные комментарии и назвала авторов негативных высказываний «невменяемыми».

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Молодая жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, улетела из России. Вместе с супругом она отправилась на Мальдивы, где проведет несколько недель. Об этом сообщили российские СМИ. При этом ранее Брухунова подверглась критике со стороны интернет-пользователей. «Пятая жена Евгения Петросяна решила провести пару недель у Индийского океана. Татьяна Брухунова вышла на связь с подписчиками и объявила, что отправилась на Мальдивы», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети Брухуновой. Отмечается, что детей супруги оставили с нянями.  Ранее Брухунова, опубликовала в соцсетях видео, в котором раскритиковала женщин, носящих поддельные бренды. Это вызвало возмущение пользователей. Брухунова же удалила все негативные комментарии и назвала авторов негативных высказываний «невменяемыми».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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