КП: молодая жена Петросяна уехала из России после скандала

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, улетела из России. Вместе с супругом она отправилась на Мальдивы, где проведет несколько недель. Об этом сообщили российские СМИ. При этом ранее Брухунова подверглась критике со стороны интернет-пользователей.
«Пятая жена Евгения Петросяна решила провести пару недель у Индийского океана. Татьяна Брухунова вышла на связь с подписчиками и объявила, что отправилась на Мальдивы», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети Брухуновой. Отмечается, что детей супруги оставили с нянями.
Ранее Брухунова, опубликовала в соцсетях видео, в котором раскритиковала женщин, носящих поддельные бренды. Это вызвало возмущение пользователей. Брухунова же удалила все негативные комментарии и назвала авторов негативных высказываний «невменяемыми».
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