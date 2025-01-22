22 января 2025

Ученые зафиксировали необычный выброс плазмы на Солнце

На Солнце произошел выброс черного протуберанца
© Служба новостей «URA.RU»
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На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы черного цвета
На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы черного цвета Фото:

На Солнце 22 января было зарегистрировано необычное космическое событие — выброс плазмы черного цвета, продолжавшийся три часа. Об этом сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Как явление космической погоды, оно никаким образом на прогнозы или оценки состояния не повлияло. В данном случае корону почти ничего не покинуло — основная масса упала обратно на Солнце», — рассказал ТАСС Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев. Отмечается, что вспышкой был выброшен протуберанец с большим количеством нейтрального водорода.

Вещество протуберанца полностью разрушилось и исчезло после события. В течение трех часов в короне Солнца наблюдалось черное облако плазмы. Ученые объясняют такой цвет наличием нейтрального водорода, который эффективно поглощает излучение с короткими длинами волн.

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На Солнце 22 января было зарегистрировано необычное космическое событие — выброс плазмы черного цвета, продолжавшийся три часа. Об этом сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. «Как явление космической погоды, оно никаким образом на прогнозы или оценки состояния не повлияло. В данном случае корону почти ничего не покинуло — основная масса упала обратно на Солнце», — рассказал ТАСС Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев. Отмечается, что вспышкой был выброшен протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. Вещество протуберанца полностью разрушилось и исчезло после события. В течение трех часов в короне Солнца наблюдалось черное облако плазмы. Ученые объясняют такой цвет наличием нейтрального водорода, который эффективно поглощает излучение с короткими длинами волн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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