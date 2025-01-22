Ученые зафиксировали необычный выброс плазмы на Солнце

На Солнце 22 января было зарегистрировано необычное космическое событие — выброс плазмы черного цвета, продолжавшийся три часа. Об этом сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Как явление космической погоды, оно никаким образом на прогнозы или оценки состояния не повлияло. В данном случае корону почти ничего не покинуло — основная масса упала обратно на Солнце», — рассказал ТАСС Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев. Отмечается, что вспышкой был выброшен протуберанец с большим количеством нейтрального водорода.
Вещество протуберанца полностью разрушилось и исчезло после события. В течение трех часов в короне Солнца наблюдалось черное облако плазмы. Ученые объясняют такой цвет наличием нейтрального водорода, который эффективно поглощает излучение с короткими длинами волн.
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