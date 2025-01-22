22 января 2025

В ХМАО прокуратура наказала вице-мэра за слишком поздний ответ жителю

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэра Когалыма наказали за поздний ответ по обращению жителя
Вице-мэра Когалыма наказали за поздний ответ по обращению жителя Фото:

В Когалыме (ХМАО) прокуратура наказала заместителя главы мэрии за нарушение сроков рассмотрения обращения жителя. Ведомство сообщило, что чиновнику выписали штраф.

«В ходе проверки выявлено, что ответ заявителю был направлен с нарушением сроков, установленных Федеральным законом „О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации“. Постановлением мирового судьи должностному лицу назначено наказание в виде штрафа», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что по итогам разбирательства суд назначил должностному лицу штраф.

Заместитель главы Когалыма нарушил закон, не уложившись в отведенные сроки для ответа на запрос местного жителя. В результате проверки прокуратура завела административное дело, а мировой судья вынес постановление о штрафе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО директор Хозяйственно-эксплуатационного управления администрации оштрафован за трудоустройство бывшего чиновника. Он заключил с ним трудовой договор и не уведомил об этом прежнего работодателя

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В Когалыме (ХМАО) прокуратура наказала заместителя главы мэрии за нарушение сроков рассмотрения обращения жителя. Ведомство сообщило, что чиновнику выписали штраф. «В ходе проверки выявлено, что ответ заявителю был направлен с нарушением сроков, установленных Федеральным законом „О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации“. Постановлением мирового судьи должностному лицу назначено наказание в виде штрафа», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что по итогам разбирательства суд назначил должностному лицу штраф. Заместитель главы Когалыма нарушил закон, не уложившись в отведенные сроки для ответа на запрос местного жителя. В результате проверки прокуратура завела административное дело, а мировой судья вынес постановление о штрафе. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО директор Хозяйственно-эксплуатационного управления администрации оштрафован за трудоустройство бывшего чиновника. Он заключил с ним трудовой договор и не уведомил об этом прежнего работодателя
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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