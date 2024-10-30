В ХМАО директор учреждения оштрафован за трудоустройство экс-чиновника

В Сургутском районе (ХМАО) директор Хозяйственно-эксплуатационного управления администрации оштрафован за трудоустройство бывшего чиновника. Он заключил с ним трудовой договор и не уведомил об этом прежнего работодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Учреждением заключен трудовой договор с бывшим государственным служащим. Однако в нарушение действующего законодательства прежний работодатель в установленный законом 10-дневный срок об этом уведомлен не был», — передает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокурор возбудил в отношении директора административное производство по статье «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Мировой судья назначил ему штраф.
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