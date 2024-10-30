30 октября 2024

В ХМАО директор учреждения оштрафован за трудоустройство экс-чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокурор привлек к административной ответственности директора, который взял на работу экс-чиновника
Прокурор привлек к административной ответственности директора, который взял на работу экс-чиновника Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) директор Хозяйственно-эксплуатационного управления администрации оштрафован за трудоустройство бывшего чиновника. Он заключил с ним трудовой договор и не уведомил об этом прежнего работодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Учреждением заключен трудовой договор с бывшим государственным служащим. Однако в нарушение действующего законодательства прежний работодатель в установленный законом 10-дневный срок об этом уведомлен не был», — передает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор возбудил в отношении директора административное производство по статье «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Мировой судья назначил ему штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе (ХМАО) директор Хозяйственно-эксплуатационного управления администрации оштрафован за трудоустройство бывшего чиновника. Он заключил с ним трудовой договор и не уведомил об этом прежнего работодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры. «Учреждением заключен трудовой договор с бывшим государственным служащим. Однако в нарушение действующего законодательства прежний работодатель в установленный законом 10-дневный срок об этом уведомлен не был», — передает пресс-служба надзорного ведомства. Прокурор возбудил в отношении директора административное производство по статье «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Мировой судья назначил ему штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...