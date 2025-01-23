Боец ВСУ обратился к украинским властям из российского плена

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Солдат ВСУ сдался в плен, чтобы увидеть семью, проживающую в Курске
Солдат ВСУ сдался в плен, чтобы увидеть семью, проживающую в Курске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВСУ Руслан Сычевский, находясь в российском плену, обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Солдат заявил о непонимании причин, по которым ему приходится участвовать в военных действиях.

«Зеленский, я искренне не понимаю, почему я должен гибнуть на этой войне. Мне неизвестны ее цели, задачи и замыслы. Все, чем я руководствовался — это любовью к своей семье», — рассказал Сычевский, видео публикует telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Боец также поделился мнением о своих военных способностях и отношении к службе в армии. «Воин я так себе, — приводит слова пленного канал „Военкоры Русской весны“. — А уж воевать с Россией для меня вообще неприемлемо». По его словам, решение сдаться было вызвано тем, что большая часть его семьи проживает в Курске.

После попадания в плен Сычевский отметил разницу в обращении со стороны российских военных по сравнению с украинской армией. Он был удивлен равноправным отношением к себе со стороны российских морских пехотинцев и заявил о намерении остаться в России после освобождения.

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Боец ВСУ Руслан Сычевский, находясь в российском плену, обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Солдат заявил о непонимании причин, по которым ему приходится участвовать в военных действиях. «Зеленский, я искренне не понимаю, почему я должен гибнуть на этой войне. Мне неизвестны ее цели, задачи и замыслы. Все, чем я руководствовался — это любовью к своей семье», — рассказал Сычевский, видео публикует telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Боец также поделился мнением о своих военных способностях и отношении к службе в армии. «Воин я так себе, — приводит слова пленного канал „Военкоры Русской весны“. — А уж воевать с Россией для меня вообще неприемлемо». По его словам, решение сдаться было вызвано тем, что большая часть его семьи проживает в Курске. После попадания в плен Сычевский отметил разницу в обращении со стороны российских военных по сравнению с украинской армией. Он был удивлен равноправным отношением к себе со стороны российских морских пехотинцев и заявил о намерении остаться в России после освобождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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