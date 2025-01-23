США предложили Европе платить им за поставки помощи Украине

Breaking Defense: Европа может заплатить за поставки оружия США Украине
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Европейцы исчерпали свои запасы оружия из-за помощи Украине
Европейцы исчерпали свои запасы оружия из-за помощи Украине Фото:
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Бывший высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена выступил с предложением, чтобы Европа оплатила поставки американского вооружения Украине. По его мнению, это позволит снять финансовую нагрузку с американских налогоплательщиков, которые сейчас несут основную часть расходов на военную помощь Киеву.

«У европейцев есть деньги, но у них нет вещей. Проблема в том, что они исчерпали свои запасы, и у них даже близко нет таких производственных мощностей», — приводит портал Breaking Defense слова экс-чиновника.

По его словам, в окружении действующего президента США Дональда Трампа присутствуют члены команды, выступающие за продолжение военной поддержки Украины. Они рассматривают возможность освобождения американских налогоплательщиков от связанных с этим расходов. Бывший высокопоставленный чиновник теперь призывает страны Европы взять на себя финансирование поставок американской военной помощи Киеву.

Ранее Трамп объявил о том, что администрация Вашингтона рассматривает вопрос о возможных дополнительных поставках вооружения в Киев. Он также уточнил, что запланированные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным пройдут «в скором времени», сообщает издание МК. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что передача Украине новых видов вооружений не повлияет на обстановку на линии фронта, а только спровоцирует продолжительность конфликта.

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Бывший высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена выступил с предложением, чтобы Европа оплатила поставки американского вооружения Украине. По его мнению, это позволит снять финансовую нагрузку с американских налогоплательщиков, которые сейчас несут основную часть расходов на военную помощь Киеву. «У европейцев есть деньги, но у них нет вещей. Проблема в том, что они исчерпали свои запасы, и у них даже близко нет таких производственных мощностей», — приводит портал Breaking Defense слова экс-чиновника. По его словам, в окружении действующего президента США Дональда Трампа присутствуют члены команды, выступающие за продолжение военной поддержки Украины. Они рассматривают возможность освобождения американских налогоплательщиков от связанных с этим расходов. Бывший высокопоставленный чиновник теперь призывает страны Европы взять на себя финансирование поставок американской военной помощи Киеву. Ранее Трамп объявил о том, что администрация Вашингтона рассматривает вопрос о возможных дополнительных поставках вооружения в Киев. Он также уточнил, что запланированные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным пройдут «в скором времени», сообщает издание МК. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что передача Украине новых видов вооружений не повлияет на обстановку на линии фронта, а только спровоцирует продолжительность конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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