В Тюмени определили три новых района под комплексное развитие территорий (КРТ) — реновацию проведут в районе Тобольского тракта, Лесобазы и Березняковского. Такая информация указана в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Семена Шахлина — Любимая города Тюмени, площадью 1,35 га. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте один настоящего постановления — пять лет», — указано в проекте постановления.
КРТ затронет участок площадью 37,2 га в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова. Комплексное развитие здесь проведут в течение 15 лет, планируется снести 30 домов. В районе улиц Дальней и Ушакова снесут в общей сложности около 20 зданий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!