В Тюмени снесут десятки домов ради масштабной перестройки трех районов. Фото

В Тюмени под КРТ отдали три новых района
© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется снести более 30 домов
Планируется снести более 30 домов Фото:

В Тюмени определили три новых района под комплексное развитие территорий (КРТ) — реновацию проведут в районе Тобольского тракта, Лесобазы и Березняковского. Такая информация указана в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Семена Шахлина — Любимая города Тюмени, площадью 1,35 га. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте один настоящего постановления — пять лет», — указано в проекте постановления.

КРТ затронет участок площадью 37,2 га в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова. Комплексное развитие здесь проведут в течение 15 лет, планируется снести 30 домов. В районе улиц Дальней и Ушакова снесут в общей сложности около 20 зданий.

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В Тюмени определили три новых района под комплексное развитие территорий (КРТ) — реновацию проведут в районе Тобольского тракта, Лесобазы и Березняковского. Такая информация указана в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Семена Шахлина — Любимая города Тюмени, площадью 1,35 га. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте один настоящего постановления — пять лет», — указано в проекте постановления. КРТ затронет участок площадью 37,2 га в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова. Комплексное развитие здесь проведут в течение 15 лет, планируется снести 30 домов. В районе улиц Дальней и Ушакова снесут в общей сложности около 20 зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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