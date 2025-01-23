Актера Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов, ранее уже номинированный на зарубежную премию, выдвинули на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Об этом сообщили на официальном сайте организации.
Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» наряду с такими актерами, как Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Киран Калкин. Ранее за роль в «Аноре» Борисов уже был номинирован на британскую кинопремию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана», однако не стал обладателем награды.
Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера вышел в 2024 году и был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Фильм повествует о стриптизерше из Бруклина Аноре (Мэйки Мэдисон), котоаря выходи замуж за сына российского олигарха — Ивана (Марк Эйдельштейн), родители которого впоследствии нанимают бандита Игоря (Юра Борисов).
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