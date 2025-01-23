Метеозависимые, держитесь: на Тюмень обрушится магнитная буря

Пик бури придется на полдень 25 января
На Тюмень днем 25 января обрушится магнитная буря. Такие данные указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Экстремально сильная магнитная буря (уровень G5) будет зафиксирована 25 января до 6 часов утра. Достигнет своего пика в 12 часов дня», — указано на сайте.
По данным открытых источников, некоторые люди при таком явлении испытывают головные боли и перепады настроения. В это время беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить физические нагрузки, меньше нервничать, ограничить употребление жареного, соленого и острого.
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