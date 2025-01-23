23 января 2025

Метеозависимые, держитесь: на Тюмень обрушится магнитная буря

В Тюмени 25 января ожидается магнитная буря
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик бури придется на полдень 25 января
Пик бури придется на полдень 25 января Фото:

На Тюмень днем 25 января обрушится магнитная буря. Такие данные указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Экстремально сильная магнитная буря (уровень G5) будет зафиксирована 25 января до 6 часов утра. Достигнет своего пика в 12 часов дня», — указано на сайте.

По данным открытых источников, некоторые люди при таком явлении испытывают головные боли и перепады настроения. В это время беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить физические нагрузки, меньше нервничать, ограничить употребление жареного, соленого и острого.

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На Тюмень днем 25 января обрушится магнитная буря. Такие данные указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «Экстремально сильная магнитная буря (уровень G5) будет зафиксирована 25 января до 6 часов утра. Достигнет своего пика в 12 часов дня», — указано на сайте. По данным открытых источников, некоторые люди при таком явлении испытывают головные боли и перепады настроения. В это время беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить физические нагрузки, меньше нервничать, ограничить употребление жареного, соленого и острого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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