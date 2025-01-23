В Кургане переделают бордюры на улице Мяготина

В Кургане планируют заново переделать бордюры, которые были отремонтированы в прошлом году. Об этом сообщили в департаменте развития городского хозяйства в ответе на обращение общественника Андрея Вагина.
«После завершения работ по устройству съездов факт несоответствия ГОСТу в местах сопряжения бортового камня, съездов и тротуаров подтвердился. Подрядчик заявил, что частично данные замечания устранены, в связи с выпадением снега работы приостановлены. При наступлении положительных температур весной 2025 года после комиссионного обследования, будет составлен акт, и направлен в адрес подрядчика для принуждения устранить все выявленные замечания в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в ведомстве.
В департамент РГХ также сообщили, что участок улицы Мяготина, где проводился ремонт в 2024 году, имеет протяженность более 3,9 километра. Из-за этого подрядчик заключал договоры субподряда и выполненные работы принимались участками. В рамках муниципального контракта были допущены нарушения при монтаже гранитного бортового камня. Это снизило доступность в пешеходных зонах для маломобильных групп населения. В дальнейшем общественник Вагин планирует провести анализ центральных кварталов города на критичные нарушения доступности для организации безбарьерной территории для инвалидов.
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