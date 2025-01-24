Схватил удачу за хвост: в Свердловской области ищут счастливца, который выиграл 1 млн рублей

В Свердловской области ищут счастливца, который выиграл 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
Приз ждет своего обладателя (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв», но пока еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».

«24 января в 9493-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 927 535 рублей. Билет был куплен жителем Свердловской области на сайте „Столото“. Благодаря дополнительно отмеченным числам в игровом поле общий выигрыш счастливчика увеличился на 139 000 рублей и составил 1 066 535 рублей», — объяснили представители компании.

О победителе информации нет: он пока еще не обратился в лотерейный центр и, возможно, не имеет понятия о своей удаче. Известно лишь, что свой счастливый билет везунчик купил за 900 рублей в самый последний момент — незадолго до начала розыгрыша.

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Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв», но пока еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «24 января в 9493-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 927 535 рублей. Билет был куплен жителем Свердловской области на сайте „Столото“. Благодаря дополнительно отмеченным числам в игровом поле общий выигрыш счастливчика увеличился на 139 000 рублей и составил 1 066 535 рублей», — объяснили представители компании. О победителе информации нет: он пока еще не обратился в лотерейный центр и, возможно, не имеет понятия о своей удаче. Известно лишь, что свой счастливый билет везунчик купил за 900 рублей в самый последний момент — незадолго до начала розыгрыша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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