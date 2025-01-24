Схватил удачу за хвост: в Свердловской области ищут счастливца, который выиграл 1 млн рублей

В Свердловской области ищут счастливца, который выиграл 1 млн рублей

24 января 2025 в 15:37 Размер текста - 17 +

Приз ждет своего обладателя (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв», но пока еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «24 января в 9493-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 927 535 рублей. Билет был куплен жителем Свердловской области на сайте „Столото“. Благодаря дополнительно отмеченным числам в игровом поле общий выигрыш счастливчика увеличился на 139 000 рублей и составил 1 066 535 рублей», — объяснили представители компании. О победителе информации нет: он пока еще не обратился в лотерейный центр и, возможно, не имеет понятия о своей удаче. Известно лишь, что свой счастливый билет везунчик купил за 900 рублей в самый последний момент — незадолго до начала розыгрыша. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области выиграл более миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв», но пока еще не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото». «24 января в 9493-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 927 535 рублей. Билет был куплен жителем Свердловской области на сайте „Столото“. Благодаря дополнительно отмеченным числам в игровом поле общий выигрыш счастливчика увеличился на 139 000 рублей и составил 1 066 535 рублей», — объяснили представители компании. О победителе информации нет: он пока еще не обратился в лотерейный центр и, возможно, не имеет понятия о своей удаче. Известно лишь, что свой счастливый билет везунчик купил за 900 рублей в самый последний момент — незадолго до начала розыгрыша.