Власти США поставили ультиматум Индии насчет российских танкеров

США предоставили Индии разъяснения относительно санкций, касающихся танкеров с российской нефтью. По словам заместителя министра нефти и газа Индии Панкаджа Джайна, все такие суда должны быть разгружены до 27 февраля 2024 года.
«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», — цитирует агентство Reuters. ответ Джайна в ответ на вопрос о последней дате выгрузки нефти с судов, подпадающих под санкции.
Кроме того, Панкадж Джайн уточнил, что финальная дата для завершения связанных финансовых операций установлена на 12 марта 2024 года. Также он добавил, что Индия будет продолжать закупать российскую нефть, если ее стоимость останется ниже порога в 60 долларов за баррель, установленного западными странами, и при условии отсутствия участия российских компаний и судов, попадающих под санкции.
10 января Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций в отношении более 200 компаний и частных лиц, ассоциированных с энергетическим сектором России, а также более 180 судов, напоминает RT. Кроме того, Министерство финансов США сообщило о корректировке санкционной политики, согласно которой теперь санкции могут быть применены к любым лицам за текущую или прошлую деятельность в ТЭК РФ.
В России неоднократно выражали уверенность в том, что страна способна противостоять растущему санкционному давлению. Президент России Владимир Путин ранее указывал на то, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада. По его мнению, применение санкций оказывает серьезное воздействие на всю мировую экономику и целит в ухудшение жизни миллионов людей. Также в западных странах звучали мнения о том, что санкции оказываются неэффективными.
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