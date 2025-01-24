24 января 2025

Премьер Молдавии Речан предложил «Газпрому» поставлять газ в ПМР

Премьер Молдавии Редчан предложил «Газпрому» поставлять газ в ПМР
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«Газпром» возобновит поставки в ПМР по текущему контракту
«Газпром» возобновит поставки в ПМР по текущему контракту Фото:

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил «Газпрому» возобновить поставки газа в Приднестровье по действующему контракту. Об этом глава молдавского правительства заявил в своем обращении в социальных сетях.

«На данный момент существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. „Газпром“ может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для Приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты», — говорится в заявлении Речана. Он подчеркнул, что все решение должны быть прозрачными и ясными.

Украина приняла решение прекратить транзит российского газа в Европу, что в сочетании с отказом Кишинева погасить долг перед «Газпромом» привело к прекращению поставок газа в Молдавию и Приднестровье, сообщает «Царьград». По данным «Газпрома», с 1 января текущего года компания остановила поставки газа в Молдавию из-за невыплаты «Молдовагазом» задолженности в размере 709 миллионов долларов. Между тем, Кишинев предложил оплатить всего 8,6 миллиона долларов. Кроме того, «Газпром» подчеркнул, что причиной прекращения поставок в Приднестровье стал истекший срок договора о транзите через Украину, который не был продлен.

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предложил «Газпрому» возобновить поставки газа в Приднестровье по действующему контракту. Об этом глава молдавского правительства заявил в своем обращении в социальных сетях. «На данный момент существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. „Газпром“ может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для Приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты», — говорится в заявлении Речана. Он подчеркнул, что все решение должны быть прозрачными и ясными. Украина приняла решение прекратить транзит российского газа в Европу, что в сочетании с отказом Кишинева погасить долг перед «Газпромом» привело к прекращению поставок газа в Молдавию и Приднестровье, сообщает «Царьград». По данным «Газпрома», с 1 января текущего года компания остановила поставки газа в Молдавию из-за невыплаты «Молдовагазом» задолженности в размере 709 миллионов долларов. Между тем, Кишинев предложил оплатить всего 8,6 миллиона долларов. Кроме того, «Газпром» подчеркнул, что причиной прекращения поставок в Приднестровье стал истекший срок договора о транзите через Украину, который не был продлен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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