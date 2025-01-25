В Казахстане взорвалась нефтебаза, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа на территории нефтебазы в городе Жезказган (Казахстан). Как сообщили в МЧС, начался пожар.
«На территории одной из нефтяных баз, расположенных в городе Жезказган, были подожжены три автомобиля специального назначения», — передает telegram-канал 112 KZ. Отмечается, что затем произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС).
Пожарные, прибывшие на место происшествия, успешно ликвидировали возгорание, занимавшее площадь в 100 квадратных метров. Четверо сотрудников нефтебазы были госпитализированы в результате происшествия.
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