В Казахстане взорвалась нефтебаза, есть пострадавшие

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В Жезказгане загорелись три спецмашины, затем произошел взрыв ГВС (архивное фото)
В Жезказгане загорелись три спецмашины, затем произошел взрыв ГВС (архивное фото) Фото:

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа на территории нефтебазы в городе Жезказган (Казахстан). Как сообщили в МЧС, начался пожар.

«На территории одной из нефтяных баз, расположенных в городе Жезказган, были подожжены три автомобиля специального назначения», — передает telegram-канал 112 KZ. Отмечается, что затем произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС).

Пожарные, прибывшие на место происшествия, успешно ликвидировали возгорание, занимавшее площадь в 100 квадратных метров. Четверо сотрудников нефтебазы были госпитализированы в результате происшествия.

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Четыре человека пострадали в результате взрыва газа на территории нефтебазы в городе Жезказган (Казахстан). Как сообщили в МЧС, начался пожар. «На территории одной из нефтяных баз, расположенных в городе Жезказган, были подожжены три автомобиля специального назначения», — передает telegram-канал 112 KZ. Отмечается, что  затем произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС). Пожарные, прибывшие на место происшествия, успешно ликвидировали возгорание, занимавшее площадь в 100 квадратных метров. Четверо сотрудников нефтебазы были госпитализированы в результате происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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