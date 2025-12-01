Аэропорты массово закрываются на Северном Кавказе
01 декабря 2025 в 07:08
Фото: © URA.RU
Еще три российских аэропорта временно недоступны для полетов на Северном Кавказе. В регионах введен план "Ковер". Прием и выпуск рейсов приостановили авиагавани Владикавказа, Грозного и Магаса. Об этом сообщила Росавиация.
