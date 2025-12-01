Власти поставили точку в вопросе о запрете в РФ праворульных авто

В России не запрещен ввоз праворульных автомобилей, уточнили в Росакредитации Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России официально не запрещен ввоз в страну праворульных автомобилей и их эксплуатация в целом. Об этом сообщили в Росаккредитации на фоне инцидента во Владивостоке, когда суд лишил испытательную лабораторию аккредитации на выдачу свидетельств для праворульных автомобилей.

«Правомерность принятых контрольным органом решений в отношении одной из таких испытательных лабораторий была проверена судом. Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Mash сообщал, что арбитражный суд Приморского края рассматривал правомерность выдачи свидетельства безопасности на конкретные автомобили и действия определенной лаборатории. Тогда суд постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Причина — несоответствие левонаправленного пучка фар требованиям для правостороннего движения, передает телеканал «Царьград».

