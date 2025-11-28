Когда отдыхаем в декабре 2025: рабочие, выходные и праздничные дни

В этом месяце россияне, которые работают на пятидневке, будут трудиться 22 дня и отдыхать девять дней Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Декабрь — последний месяц года: подводим итоги, планируем отпуска и закрываем отчеты. Важно знать, когда рабочие дни, выходные и короткие недели, а также стоит ли брать отпуск перед Новым годом. URA.RU собрало производственный календарь декабря 2025: сколько продлятся новогодние каникулы, будут ли переносы и как россияне будут трудиться в последнюю рабочую неделю 2025.

Сколько рабочих и выходных дней в декабре 2025

Декабрь 2025 года насчитывает 31 день. Согласно официальному производственному календарю, в этом месяце будет 22 рабочих дня и 9 выходных. Для большинства россиян декабрь окажется стандартным по нагрузке месяцем: внутри месяца нет обычных праздничных дней, влияющих на график работы, однако 31 декабря является праздничным и включен в новогодние каникулы. Соответствующее постановление «О переносе выходных дней в 2025 году» правительство утвердило еще в прошлом году. Так что планировать дела и отдых в декабре можно в привычном ритме, учитывая короткую последнюю рабочую неделю.

Последняя рабочая неделя 2025 года

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Петра Петкилева, доцента кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН, последняя неделя 2025 года будет исключительно короткой.

Продолжение после рекламы

Работать предстоит всего два дня — понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря. Уже со среды, 31 декабря, россияне уйдут на длительные новогодние каникулы.

«Праздничное воскресенье, 5 января, было перенесено на среду, 31 декабря. После чего наступают первые праздничные дни 2026 года — новогодние каникулы. Это значит, что последняя рабочая неделя будет включать в себя только два рабочих дня: понедельник и вторник», — сказал Петкилев.

Календарь декабрь 2025 по дням

Вот как распределяются рабочие и выходные дни в декабре 2025 года:

Декабрь 2025 года и начало 2026 года подарят россиянам оптимальный режим труда и отдыха Фото: URA.RU

Как отдыхаем на Новый год 2025-2026

Декабрь 2025 года завершится для россиян короткой рабочей неделей: 29 и 30 декабря (понедельник и вторник) станут последними рабочими днями перед праздниками. Уже 31 декабря (среда) стартуют долгие новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января 2026 года включительно.

Таким образом, у большинства россиян будет целых 12 дней отдыха — время для встреч с семьей и друзьями, подготовки к праздникам и перезагрузки перед новым рабочим годом. 12 января (понедельник) станет первым рабочим днем после праздников. Это идеальная возможность насладиться атмосферой праздника, устроить зимние путешествия или просто провести время дома, не спеша и с комфортом.

Переносы выходных в декабре 2025 и январе 2026

В декабре 2025 года официальных переносов рабочих дней не предусмотрено — все выходные остаются приуроченными к субботам и воскресеньям. Рабочий график в этом месяце стандартный, без дополнительных сокращений или переноса дней. Напомним, что длинные выходные у россиян будут уже в январе 2026 года: новогодние каникулы и Рождество (1–8 января). Но декабрь 2025 полностью сохраняет обычный ритм работы.

Нормы рабочего времени в декабре 2025

В декабре 2025 года 22 рабочих дня и ни одного официального праздника, поэтому нормы получились почти максимальными.

При 40-часовой неделе — 176 рабочих часов

При 36-часовой — 158,4 часа

При 24-часовой — 105,6 часа

30 декабря 2025 — рабочий день, выходной или сокращенный

Многие интересуются, нужно ли работать в последний вторник года перед новогодними каникулами. Согласно производственному календарю на 2025 год, 30 декабря — это полноценный рабочий день. Выходной переносился с 5 января на 31 декабря, поэтому последний вторник уходящего года идет по обычному графику.

Это значит, что оплата труда за 30 декабря будет обычной, без праздничных надбавок, и никаких специальных распоряжений региональных властей на этот счет пока нет. Таким образом, перед длинными 12-дневными новогодними каникулами (с 31 декабря 2025 по 11 января 2026) последний рабочий день года — 30 декабря, а 31 декабря уже становится официальным выходным.

Продолжение после рекламы

Отпуск в декабре: стоит ли брать

Взять отпуск в декабре можно, но с финансовой точки зрения это может быть не самым выгодным вариантом. Дело в том, что декабрь уже насыщен выходными днями и праздничными каникулами, а среднедневной заработок для расчета отпускных напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем меньше рабочих дней, тем ниже итоговая сумма отпускных.

Если сравнивать с летними месяцами вроде июля, августа или даже октябрьской осени, там рабочих дней больше, и отпускные будут выше. Зато декабрьский отпуск имеет свои плюсы: можно совместить его с новогодними каникулами, устроить длинные праздники и отдых без спешки, не беря дополнительные дни. Для многих это идеальное время, чтобы завершить год, провести его с семьей и набраться сил перед новым рабочим периодом.

Куда поехать в декабре 2025: отдых в России и за границей

Декабрь — идеальное время для зимнего отдыха и коротких поездок. В России есть множество направлений для любого вкуса:

По России:

Москва и Санкт-Петербург — праздничные ярмарки, ледовые катки, новогодние инсталляции и концерты.

— праздничные ярмарки, ледовые катки, новогодние инсталляции и концерты. Сочи и Красная Поляна — мягкий климат на побережье и горнолыжные курорты для активного отдыха.

— мягкий климат на побережье и горнолыжные курорты для активного отдыха. Шерегеш (Кемеровская область) — один из самых популярных сноубордических и горнолыжных курортов России, с трассами для любого уровня.

— один из самых популярных сноубордических и горнолыжных курортов России, с трассами для любого уровня. Алтай — живописные горы, заснеженные леса, активный отдых на свежем воздухе и национальные туры.

— живописные горы, заснеженные леса, активный отдых на свежем воздухе и национальные туры. Карелия — настоящая русская зима с катанием на санях, зимними прогулками и народными традициями.

— настоящая русская зима с катанием на санях, зимними прогулками и народными традициями. Кавказские горы — горнолыжные курорты, термальные источники, прогулки по снежным ущельям и свежий горный воздух.

За границей: Если не хочется долго лететь в труднодоступные страны, можно выбрать относительно доступные направления: