Туск пригрозил Орбану последствиями за блокировку антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил последствиями премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует санкции против России. По словам Туска, это будет означать, что его венгерский коллега «играет в команде Путина».
Если премьер [Венгрии] Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против РФ] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей», — написан Туск в своих социальных сетях. В посте глава польского правительства отметил, что в таком случае Орбана ждут неприятные последствия.
Виктор Орбан ранее заявлял, что Венгрия требует от Украины выполнения трех условий. Среди них: восстановление транзита российского газа, прекращение нападений на «Турецкий поток». Кроме того, Украина должна гарантировать, что не остановит транзит нефти. Такое заявление Орбан сделал в преддверии обсуждений вопроса о продлении антироссийских санкций, передает «Царьград». Они запланированы на 27 января.
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