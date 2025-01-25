Туск пригрозил Орбану последствиями за блокировку антироссийских санкций

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Дональд Туск пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против РФ
Дональд Туск пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против РФ Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил последствиями премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует санкции против России. По словам Туска, это будет означать, что его венгерский коллега «играет в команде Путина». 

Если премьер [Венгрии] Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против РФ] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей», — написан Туск в своих социальных сетях. В посте глава польского правительства отметил, что в таком случае Орбана ждут неприятные последствия. 

Виктор Орбан ранее заявлял, что Венгрия требует от Украины выполнения трех условий. Среди них: восстановление транзита российского газа, прекращение нападений на «Турецкий поток». Кроме того, Украина должна гарантировать, что не остановит транзит нефти. Такое заявление Орбан сделал в преддверии обсуждений вопроса о продлении антироссийских санкций, передает «Царьград». Они запланированы на 27 января. 

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Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил последствиями премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует санкции против России. По словам Туска, это будет означать, что его венгерский коллега «играет в команде Путина».  Если премьер [Венгрии] Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против РФ] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей», — написан Туск в своих социальных сетях. В посте глава польского правительства отметил, что в таком случае Орбана ждут неприятные последствия.  Виктор Орбан ранее заявлял, что Венгрия требует от Украины выполнения трех условий. Среди них: восстановление транзита российского газа, прекращение нападений на «Турецкий поток». Кроме того, Украина должна гарантировать, что не остановит транзит нефти. Такое заявление Орбан сделал в преддверии обсуждений вопроса о продлении антироссийских санкций, передает «Царьград». Они запланированы на 27 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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