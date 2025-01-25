Зеленский высказался об окончании СВО

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит рассчитывать на быстрое завершение специальной военной операции. По его словам, ускорить процесс может только президент США Дональд Трамп.
«Быстрого окончания конфликта не будет, но Трамп способен ускорить процесс санкциями, экономическим давлением и влиянием США», — заявил Владимир Зеленский. Свою позицию он обозначил в интервью итальянской газете Il Foglio.
Ранее украинский лидер допустил проведение мирных переговоров по Украине. Он выразил надежду, что в них примут участие Европа, США и Россия.
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