Зеленский рассказал, кого ждет на мирных переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на участие Европы, США и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
«Что касается того, какова будет структура переговоров: Украина, я очень надеюсь, что Украина будет там, Америка, Европа и русские», — сказал Зеленский, слова которого приводит агентство Reuters. Он подчеркнул, что без участия Украины переговоры не повлиять на разрешение конфликта.
Президент России Владимир Путин во время посещения МГУ 24 января заявил, что страна готова к переговорам, однако сначала нужно, чтобы Зеленский отменил декрет по запрету вести переговоры с Москвой, пишет «Национальная служба новостей». Только так итоги диалога будут иметь законную силу, считает президент.
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