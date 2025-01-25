25 января 2025

Украина атаковала Россию 15 БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 15 беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны атаковали Россию в ночь на 26 января, передает МО РФ
Дроны атаковали Россию в ночь на 26 января, передает МО РФ Фото:

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 января направили на Россию 15 беспилотников. Их удалось сбить, отметили в Минобороны РФ. 

«Силы ПВО ночью уничтожили 15 украинских беспилотников», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Семь из них были сбиты над Рязанской областью, шесть — над Курской областью. Также один БПЛА уничтожен под Белгородом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины в ночь на 26 января направили на Россию 15 беспилотников. Их удалось сбить, отметили в Минобороны РФ.  «Силы ПВО ночью уничтожили 15 украинских беспилотников», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Семь из них были сбиты над Рязанской областью, шесть — над Курской областью. Также один БПЛА уничтожен под Белгородом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...