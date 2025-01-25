Украина атаковала Россию 15 БПЛА

Дроны атаковали Россию в ночь на 26 января, передает МО РФ
Вооруженные силы Украины в ночь на 26 января направили на Россию 15 беспилотников. Их удалось сбить, отметили в Минобороны РФ.
«Силы ПВО ночью уничтожили 15 украинских беспилотников», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Семь из них были сбиты над Рязанской областью, шесть — над Курской областью. Также один БПЛА уничтожен под Белгородом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.