Россиян предупредили об уголовке за продажу банковской карты

Продажа собственных банковских карт может привести россиян к серьезным проблемам, включая уголовную ответственность. Об этом предупреждают в центре финансовой экспертизы Роскачества. Эксперты отмечают, что такие действия часто привлекают мошенников, которые используют карточные данные для совершения преступлений.
«В [интернете] можно найти предложения о покупке банковских карт. Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — рассказали в центре.
По словам специалистов Роскачества, мошенники используют купленные банковские карты не только для оформления кредитов, но и для участия в финансовых пирамидах или отмывания денежных средств. При этом стоимость таких карт может колебаться от 3 до 50 тысяч рублей, а некоторые продавцы предлагают «полный комплект», включая доступ к онлайн-банку и связанную SIM-карту.
В 2025 году примут новые меры для защиты россиян от мошенников, передает RT. Президент РФ Владимир Путин отмечал на прямой линии, что бороться с мошенниками нужно внутренними инструментами, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.