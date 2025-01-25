25 января 2025

Россиян предупредили об уголовке за продажу банковской карты

Роскачество: продажа банковской карты грозит уголовным преследованием
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники могут обокрасть тех, кто покупает банковские карты с рук, также это может привести к уголовной ответственности
Мошенники могут обокрасть тех, кто покупает банковские карты с рук, также это может привести к уголовной ответственности Фото:

Продажа собственных банковских карт может привести россиян к серьезным проблемам, включая уголовную ответственность. Об этом предупреждают в центре финансовой экспертизы Роскачества. Эксперты отмечают, что такие действия часто привлекают мошенников, которые используют карточные данные для совершения преступлений.

«В [интернете] можно найти предложения о покупке банковских карт. Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — рассказали в центре.

По словам специалистов Роскачества, мошенники используют купленные банковские карты не только для оформления кредитов, но и для участия в финансовых пирамидах или отмывания денежных средств. При этом стоимость таких карт может колебаться от 3 до 50 тысяч рублей, а некоторые продавцы предлагают «полный комплект», включая доступ к онлайн-банку и связанную SIM-карту. 

В 2025 году примут новые меры для защиты россиян от мошенников, передает RT. Президент РФ Владимир Путин отмечал на прямой линии, что бороться с мошенниками нужно внутренними инструментами, передает РАПСИ.

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Продажа собственных банковских карт может привести россиян к серьезным проблемам, включая уголовную ответственность. Об этом предупреждают в центре финансовой экспертизы Роскачества. Эксперты отмечают, что такие действия часто привлекают мошенников, которые используют карточные данные для совершения преступлений. «В [интернете] можно найти предложения о покупке банковских карт. Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — рассказали в центре. По словам специалистов Роскачества, мошенники используют купленные банковские карты не только для оформления кредитов, но и для участия в финансовых пирамидах или отмывания денежных средств. При этом стоимость таких карт может колебаться от 3 до 50 тысяч рублей, а некоторые продавцы предлагают «полный комплект», включая доступ к онлайн-банку и связанную SIM-карту.  В 2025 году примут новые меры для защиты россиян от мошенников, передает RT. Президент РФ Владимир Путин отмечал на прямой линии, что бороться с мошенниками нужно внутренними инструментами, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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