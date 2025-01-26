Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве

Посол Израиля в РФ сообщила, что ее страна будет представлена на параде 9 мая
Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что ее страна будет представлена на параде 9 мая. Она подчеркнула, что еврейское государство сохранит подвиг русского народа в Великой Отечественной войне при любых обстоятельствах.
«Израиль еще в 2017 году принял в кнессете решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы», — сказала Гальперин в беседе с ТАСС. Она отметила, что посольство Израиля в Москве планирует провести массу мероприятий в преддверии 80-летия Победы.
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