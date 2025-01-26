Ouest-France раскрыло, сколько заработали США на украинском конфликте

Конфликт на Украине способствовал увеличению прибыли США от продаж оружия, которые в 2024 году выросли на 29% и достигли рекордной суммы в 318,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Ouest-France.
«Продажи американских вооружений по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы 318,7 млрд долларов. Как сообщили в Госдепе, это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину», — говорится в материале издания.
Там добавили, что прогнозы роста продаж для крупных американских производителей оружия, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, остаются оптимистичными, и ожидается дальнейший рост их акций на фоне глобальной нестабильности. В ближайшие кварталы могут увеличиться заказы на артиллерийские снаряды, системы Patriot и бронетехнику, заключил автор.
Армия США планирует открыть новый завод для увеличения производства стволов буксируемых гаубиц M777, поставляемых Киеву, из-за «беспрецедентного спроса» со стороны Украины. В настоящее время стволы производит лишь одно государственное предприятие, которое не справляется с объемом более 30 стволов в месяц.
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