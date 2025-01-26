В Сочи произошел бунт. Видео

Волнения школьников происходят в Сочи из-за отмены концерта блогера
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На месте бунта задержано уже десять человек
На месте бунта задержано уже десять человек Фото:

В Сочи произошел мини-бунт подростков, вызванный отменой концерта блогера Ивана Золо. В Центральном районе города активизировались полицейские сирены, а число задержанных уже превысило десять человек.

«К сожалению, вынужден сказать, что мероприятие в Сочи не состоится. Причиной стало лже-минирование на площадке. По вопросам возврата билетов обращайтесь к организаторам», — сообщил артист в своем telegram-канале. Это стало поводом для недовольства среди его молодых поклонников.

Ситуация в городе остается напряженной. Многие участки Центрального района патрулируются полицией, рассказали telegram-каналу Baza очевидцы. На месте работают правоохранительные органы.

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В Сочи произошел мини-бунт подростков, вызванный отменой концерта блогера Ивана Золо. В Центральном районе города активизировались полицейские сирены, а число задержанных уже превысило десять человек. «К сожалению, вынужден сказать, что мероприятие в Сочи не состоится. Причиной стало лже-минирование на площадке. По вопросам возврата билетов обращайтесь к организаторам», — сообщил артист в своем telegram-канале. Это стало поводом для недовольства среди его молодых поклонников. Ситуация в городе остается напряженной. Многие участки Центрального района патрулируются полицией, рассказали telegram-каналу Baza очевидцы. На месте работают правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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