В Сочи произошел мини-бунт подростков, вызванный отменой концерта блогера Ивана Золо. В Центральном районе города активизировались полицейские сирены, а число задержанных уже превысило десять человек.
«К сожалению, вынужден сказать, что мероприятие в Сочи не состоится. Причиной стало лже-минирование на площадке. По вопросам возврата билетов обращайтесь к организаторам», — сообщил артист в своем telegram-канале. Это стало поводом для недовольства среди его молодых поклонников.
Ситуация в городе остается напряженной. Многие участки Центрального района патрулируются полицией, рассказали telegram-каналу Baza очевидцы. На месте работают правоохранительные органы.
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