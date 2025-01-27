Какой праздник 28 января: приметы и традиции на Павлов день

Во вторник 28 января в православных храмах вспоминают преподобного Павла Фивейского. В народе же праздник получил название Павлов день, и оброс своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 28 января.
Традиции на Павлов день
По традиции, Павлов день в народе считали колдовским, потому что люди верили, что именно 28 января волхвы и ведуны передают свои знания ученикам. А молодое поколение колдунов спешит сразу же испытать полученные умения на соседях.
Поэтому на Павлов день защищались от сглаза и порчи. В ход шли как одобренные церковью методы, так и языческие обряды. Чтобы обезопасить детей от сглаза, их наряжали в льняную рубаху, а также прятали кусок льна под подушку.
Что нельзя делать на Павлов день
В народе верили, что 28 января нельзя связываться с людьми, которые занимаются любыми магическими практиками: астрологов и тарологов в праздник лучше обходить стороной. Чтобы не сглазить свою удачу, лучше не хвастаться своими успехами и не завидовать другим.
В праздничный день нельзя оставаться рассеянным, ведь потерянное на Павлов день больше не вернешь. Речь не только о вещах, но и еще о дружбе, любви и доверии близких.
Также в праздничный день не стоит ходить в грязной одежде — это привлечет внимание нечистой силы. Вместо этого лучше прибраться дома. А чтобы не привлечь болезни, лучше не выходить из дома голодным.
Приметы на Павлов день
По погоде на Павлов день определяли, чего ждать за окном в будущем. Если 28 января ночью в небе блестят звезды, то скоро придут морозы, а если они едва различимые — то приближается потепление. Тучи на Павлов день указывают на то, что скоро наступит потепление.
Также, по погоде на Павлов день, предсказывали летнюю погоду. Ясная погода указывала на сухое и жаркое лето, сильный ветер намекал на прохладный июнь, а если на праздник идет снег — летом стоит ждать дождей.
Кто такой Павел Фивейский
В церквях 28 января вспоминают о преподобном Павле Фивейском. Он родился в Египте в IV веке и в раннем возрасте потерял родителей. Когда один из его родственников узнал, что наследство погибших досталось Павлу, он решил забрать его себе. В те года в Египте проходили гонения на христиан, и родственник решил донести на Павла Фивейского, чтобы забрать его имущество.
Узнав об этом, преподобный покинул Фивы и ушел жить в пещеру у подножия горы. В течение 91 года он жил отшельником, питаясь финиками и хлебом, посвящая все свое время молитве.
Незадолго до смерти Павла Фивейского нашел преподобный Антоний Великий. Встретившись, старцы обнялись и долго беседовали. Павел рассказал Антонию свою историю и попросил преподобного похоронить его, так как понимал, что скоро отправится в мир иной.
Когда Павел Фивейский скончался, Антоний похоронил преподобного и взял его одежду. Преподобный хранил ее как святыню.
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