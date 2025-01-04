Церковный календарь января 2025: главные праздники и даты

Верующие отметят десятки православных праздников в январе 2025
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В январе православные вспоминают несколько десятков святых
В январе православные вспоминают несколько десятков святых Фото:

В январе православные отмечают Рождество Христово и Крещение. В это же время завершается Рождественский пост. Кроме того, в этом месяце чтут память святых и великомучеников. URA.RU составило церковный календарь праздников на январь 2025.

Главные церковные праздники в январе

Главные церковные праздники в январе для православных верующих — Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение. Рождество Христово отмечается 7 января. Это главный среди великих двунадесятых праздников по значимости и торжественности в православной традиции. Крещение Господне отмечается 19 января. Смысл праздника заключается в известной евангельской истории, когда Христос пришел к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, и принял от него Крещение

В декабре начался Рождественский пост. Он продолжится до 6 января, завершаясь празднованием Рождества Христова. Данный период предназначен для духовного очищения и подготовки верующих к одному из самых значимых христианских торжеств — рождению Иисуса Христа. Во время поста особое внимание уделяется молитвам.

1 января

В начале января православные отмечают День памяти преподобного Илии Муромца. Он провел свои годы в военных походах и битвах. Впоследствии он решил принять монашество, стремясь искупить свои грехи. Смерть настигла великого богатыря в 1188 году, а его святыню сегодня можно найти в Киеве. В этот же день чтят память святого мученика Вонифатия, который принял смерть в муках во имя Бога. 

2 января

В этот день чтят память праведного Иоанна Кронштадского и священномученика Игнатия Богоносца. Оба святых посвятили свои жизни служению Богу. 2 января православные также начинают отмечать предпразднство Рождество Христова. Праздник длится в течение пяти дней.

3 января

Верующие вспоминают святителя Петра и мученицу княгиню Иулиану Вяземскую. В молодости Петр был принят в монашество. За год до своей кончины, в 1325 году, он переместил митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Святой был захоронен в каменной усыпальнице Успенского собора, расположенного в пределах Кремля — в самом центре Москвы. Иулиана Вяземская стала образцом супружеской верности.

4 января

В этот день вспоминают святую великомученицу Анастасию Узорешительницу. Она является покровительницей беременных, матерей, помощницей заключенных. 

5 января

5 января православные молятся десяти святым: Феодуле, Саторнине, Евпору, Геласию, Евникиане, Зотику, Помпию, Агафопусу, Василиду и Еваресту. Они пострадали за веру во времена, когда Критская Церковь жестоко преследовалась. По воле императора-язычника верующих пытали, а затем казнили.

6 января

6 января православные отмечают канун праздника Рождества Христова, а также день памяти преподобномученицы Евгении. Она не захотела выйти замуж и ушла в монастырь, переодевшись юношей. В итоге христианку осудили на казнь. В этот же день чтут память преподобного Николая. Он был военачальником при Византийском императоре Никифоре. После войны с болгарами постригся в монахи и до конца жизни молился Богу.

7 января

В этот день празднуют Великое рождество — один из самых значимых праздников в христианской культуре. В храмах проходят торжественные службы, в домах накрывают праздничные столы и поют колядки. 

8 января

Верующие почитают Пресвятую Богородицу, зачавшую невинно и родившую Иисуса Христа. В этот день также вспоминают о священномученике Евфимии и продолжают в течение шести дней праздновать Рождество Христово. 

9 января

Церковь чтит память апостола Стефана, который известен как первый христианский мученик. Также вспоминают преподобного Феодора Начертанного. Он верил в Христа и был подвержен пыткам. 

10 января

10 января вспоминают мучеников, погибших в церкви в Никодимии
10 января вспоминают мучеников, погибших в церкви в Никодимии
Фото:

В этот день вспоминают священномученика Никодима. Его жестоко казнили в 1919 году. Солдаты, исполнявшие приговор, отказались стрелять в священника. Тогда привели других солдат, а Никодима одели в солдатскую шинель, чтобы никто не понял, кто стоит перед ними. 10 января также день памяти мучеников, сожженных в церкви в Никодимии. 

11 января

Православные вспоминают мучеников младенцев, убиенных за Христа. Зная о появлении на свет Иисуса Христа, царь Ирод положил, что он станет ему соперником и решил избавиться. Но вычислить мальчика было сложно, поэтому он приказал убить всех младенцев в Еврейском царстве в возрасте до двух лет.

12 января

День памяти праведных Иосифа, обручника Богородицы, царя Давида и Иакова Иерусалимского. Иосиф Плотник был мужем Пресвятой Богородицы, царь Давид был предком Иосифа и Иисуса Христа. Иакова Праведного называют братом Господним. 12 января также чтут святого Макария, который создал первую московскую типографию, где печатались богоугодные книги. В этот день вспоминают мученицу Анисию Солунскую и священномученика Зотика Сиропитателя. 

13 января

День отдания праздника Рождества Христова. В это время принято дарить людям подарки, навещать одиноких и больных. Кроме того, чтят преподобную Меланию и преподобного Паисия Святогорца. 

14 января

Обрезание Господне — торжественное событие, которое отмечается во всем христианском мире. Суть праздника обрезания означает принятие через боль всех людских грехов. В этот день вспоминают Зотика Сиропитателя, который открыл больницу для прокаженных. 

15 января

День памяти преподобного Серафима Саровского отмечается в связи с его преставлением и вторым обретением мощей. Святой был обнаружен в Зосимо-Савватиевском храме в положении на коленях, однако его тело уже не подавало признаков жизни. День памяти святого Сильвестра, Папы Римского, отмечается в честь Римского епископа, который проживал во времена правления императора Константина. В те времена правитель испытывал гонения на христиан. Однажды Константин заболел проказой. В поисках исцеления он обратился к Сильвестру, принял крещение и, веруя в Христа, обрел исцеление.

16 января

День памяти святого пророка Малахии. Последний ветхозаветный пророк умер в молодости. Он жил за четыре столетия до Иисуса Христа, однако пророчества Малахии повторяли даже сами апостолы.

17 января

Собор 70-ти Апостолов — праздник, который появился, чтобы подчеркнуть равенство между первыми последователями Христа. Церковь призывает почитать всех 70 апостолов с верой и без разногласий. В этот же день почитают святителя Евстафия I, архиепископа Сербского, который проявил незаурядные способности и получил духовное воспитание. Приняв монашеский постриг, он прославился как подвижник и добрый учитель.

18 января

В Крещенский сочельник принято собираться семьей за столом и готовить сочиво — пшеничное блюдо с медом и изюмом. В Сочельник, как и на Крещение, происходит Великое водоосвящение.

19 января

Крещение Господне выделяется как одно из ключевых торжеств, отмечаемых христианами, посвященное значимому эпизоду из жизни Иисуса Христа. В этот день Иисус был крещен на реке Иордан. С утра верующие соблюдают традицию употребления освященной воды и крестцов — специального ритуального печенья, выполненного в виде перекрещивающихся полос. Также существует еще один живописный обычай: по завершении богослужения верующие выпускают в небо белых голубей.

20 января

В день после Крещения чтят Иоанна Предтечу, возложившего руку на голову Христа. Последовав примеру Господа, многие также приняли крещение в реке Иордан. Со следующего дня после Крещения Иисуса Христа еще восемь дней верующие вспоминают праздник.

21 января

День памяти святителя Емилиана и преподобного Георгия Хозевита, которые провели свои жизни в молитвах и смирении. Также вспоминают преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Оба святых были монахами в Киево-Печерском мужском монастыре. Григорий-чудотворец жил в XI веке и скончался в муках. Григорий затворник имел келью в дальних пещерах Лавры в XIV столетии. Считается, что все ночи он проводил в молитвах.

22 января

День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского. Федор Колычев, потомок знаменитой боярской фамилии, начал свое духовное служение на Соловецких островах, где он принял монашескую жизнь и был наречен именем Филипп. Впоследствии, став митрополитом, он получил просьбы о поддержке от царя Ивана IV, известного как Грозный. Однако Филипп открыто критиковал действия государя, что привело к его заключению в монастыре.

День памяти мученика Полиевкта отмечается как дань уважения его жертве. В прошлом этот святой служил воином при императоре и выказывал симпатию к христианам. В один из дней Полиевкт, выступая на городской площади, разорвал императорский указ, который требовал поклонения идолам. За это его арестовали и казнили.

В день, когда почитается память преподобного Евстратия, чудотворца. В возрасте 20 лет он покинул дом своих родителей и постригся в монахи. Со временем Евстратий был возведен в сан настоятеля монастыря. Он наставлял прибывающих в обитель монахов не стремиться к земным благам, а углубляться в размышления о вечной жизни.

23 января

23 января чтут память преподобного Маркиана Константинопольского, который истратил наследство на строительство и украшения храмов. Патриарх оценил его рвение и поставил служить пресвитером в Великую церковь Константинополя. 

В этот день также вспоминают преподобного Дометиана. Он жил в VI веке и получил признание как человек, который ревностно верит в Бога, был добрым и щедрым.

24 января

Православные в этот день молятся преподобному Михаилу Клопскому. Он 30 лет прожил в палестинской пещере в полной аскезе и молитве. Духовный подвиг привлек к нему многих христиан, которые хотели жить единой монашеской общиной.

25 января

День памяти мученицы Татианы Римской. Стойкая защитница христианских убеждений подверглась жестоким пыткам и впоследствии была казнена. В России День Татьяны также считается праздником всех студентов, поскольку 25 января императрица Елизавета издала указ о создании Московского университета. 

26 января

В этот день вспоминают преподобного Иринарха Ростовского. Он принял решение вести монашескую жизнь в шестилетнем возрасте. Около трех десятков лет Иринарх занимал холодную келью и носил тяжелые железные цепи. День памяти преподобного Едеазара Анзерского, который стал монахом в молодые годы. 

27 января

Отдание праздника Богоявления — последний день попразднства. В храмах и церквях совершаются особые службы.

28 января

День памяти преподобного Павла Фивенского, который жил в пещере, молясь Богу днем и ночью. По преданию, он умер, стоя на коленях, во время молитвы. В это же время молятся преподобному Иоанну Кущнику. Он подростком покинул родителей и стал монахом. В иноческой жизни нищенствовал и изнурял себя голоданием.

29 января 

Праведный Максим Тотемский 45 лет юродствовал, постился, ходил без теплой одежды. Умер в глубокой старости, а после смерти прославился чудесами. В этот день также чтут память священномученика Иоанна Петтайя. Он родился в конце XIX века в Эстонии. Познал все тяготы фронта в годы Первой мировой войны, а позже стал православным священником.

30 января

День памяти преподобного Антония Великого. Среди верующих прославился как основоположник монашеского подвига в египетской пустыне. В это время также почитают преподобного Антония Дымского. Он принял постриг и в 1192 стал настоятелем монастыря. Потом Антоний оставил обитель и жил в лесу. 

31 января

В этот день вспоминают святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Они жили в разное время, но с усердием защищали веру и боролись с еретиками. Также православные почитают преподобных Кирилла и Марию. Они строго следовали церковному уставу и любили бывать в храмах. Когда они ждали второго сына, то дали обет, что посвятят свою жизнь служению Церкви.

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В январе православные отмечают Рождество Христово и Крещение. В это же время завершается Рождественский пост. Кроме того, в этом месяце чтут память святых и великомучеников. URA.RU составило церковный календарь праздников на январь 2025. Главные церковные праздники в январе Главные церковные праздники в январе для православных верующих — Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение. Рождество Христово отмечается 7 января. Это главный среди великих двунадесятых праздников по значимости и торжественности в православной традиции. Крещение Господне отмечается 19 января. Смысл праздника заключается в известной евангельской истории, когда Христос пришел к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, и принял от него Крещение В декабре начался Рождественский пост. Он продолжится до 6 января, завершаясь празднованием Рождества Христова. Данный период предназначен для духовного очищения и подготовки верующих к одному из самых значимых христианских торжеств — рождению Иисуса Христа. Во время поста особое внимание уделяется молитвам. 1 января В начале января православные отмечают День памяти преподобного Илии Муромца. Он провел свои годы в военных походах и битвах. Впоследствии он решил принять монашество, стремясь искупить свои грехи. Смерть настигла великого богатыря в 1188 году, а его святыню сегодня можно найти в Киеве. В этот же день чтят память святого мученика Вонифатия, который принял смерть в муках во имя Бога.  2 января В этот день чтят память праведного Иоанна Кронштадского и священномученика Игнатия Богоносца. Оба святых посвятили свои жизни служению Богу. 2 января православные также начинают отмечать предпразднство Рождество Христова. Праздник длится в течение пяти дней. 3 января Верующие вспоминают святителя Петра и мученицу княгиню Иулиану Вяземскую. В молодости Петр был принят в монашество. За год до своей кончины, в 1325 году, он переместил митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Святой был захоронен в каменной усыпальнице Успенского собора, расположенного в пределах Кремля — в самом центре Москвы. Иулиана Вяземская стала образцом супружеской верности. 4 января В этот день вспоминают святую великомученицу Анастасию Узорешительницу. Она является покровительницей беременных, матерей, помощницей заключенных.  5 января 5 января православные молятся десяти святым: Феодуле, Саторнине, Евпору, Геласию, Евникиане, Зотику, Помпию, Агафопусу, Василиду и Еваресту. Они пострадали за веру во времена, когда Критская Церковь жестоко преследовалась. По воле императора-язычника верующих пытали, а затем казнили. 6 января 6 января православные отмечают канун праздника Рождества Христова, а также день памяти преподобномученицы Евгении. Она не захотела выйти замуж и ушла в монастырь, переодевшись юношей. В итоге христианку осудили на казнь. В этот же день чтут память преподобного Николая. Он был военачальником при Византийском императоре Никифоре. После войны с болгарами постригся в монахи и до конца жизни молился Богу. 7 января В этот день празднуют Великое рождество — один из самых значимых праздников в христианской культуре. В храмах проходят торжественные службы, в домах накрывают праздничные столы и поют колядки.  8 января Верующие почитают Пресвятую Богородицу, зачавшую невинно и родившую Иисуса Христа. В этот день также вспоминают о священномученике Евфимии и продолжают в течение шести дней праздновать Рождество Христово.  9 января Церковь чтит память апостола Стефана, который известен как первый христианский мученик. Также вспоминают преподобного Феодора Начертанного. Он верил в Христа и был подвержен пыткам.  10 января В этот день вспоминают священномученика Никодима. Его жестоко казнили в 1919 году. Солдаты, исполнявшие приговор, отказались стрелять в священника. Тогда привели других солдат, а Никодима одели в солдатскую шинель, чтобы никто не понял, кто стоит перед ними. 10 января также день памяти мучеников, сожженных в церкви в Никодимии.  11 января Православные вспоминают мучеников младенцев, убиенных за Христа. Зная о появлении на свет Иисуса Христа, царь Ирод положил, что он станет ему соперником и решил избавиться. Но вычислить мальчика было сложно, поэтому он приказал убить всех младенцев в Еврейском царстве в возрасте до двух лет. 12 января День памяти праведных Иосифа, обручника Богородицы, царя Давида и Иакова Иерусалимского. Иосиф Плотник был мужем Пресвятой Богородицы, царь Давид был предком Иосифа и Иисуса Христа. Иакова Праведного называют братом Господним. 12 января также чтут святого Макария, который создал первую московскую типографию, где печатались богоугодные книги. В этот день вспоминают мученицу Анисию Солунскую и священномученика Зотика Сиропитателя.  13 января День отдания праздника Рождества Христова. В это время принято дарить людям подарки, навещать одиноких и больных. Кроме того, чтят преподобную Меланию и преподобного Паисия Святогорца.  14 января Обрезание Господне — торжественное событие, которое отмечается во всем христианском мире. Суть праздника обрезания означает принятие через боль всех людских грехов. В этот день вспоминают Зотика Сиропитателя, который открыл больницу для прокаженных.  15 января День памяти преподобного Серафима Саровского отмечается в связи с его преставлением и вторым обретением мощей. Святой был обнаружен в Зосимо-Савватиевском храме в положении на коленях, однако его тело уже не подавало признаков жизни. День памяти святого Сильвестра, Папы Римского, отмечается в честь Римского епископа, который проживал во времена правления императора Константина. В те времена правитель испытывал гонения на христиан. Однажды Константин заболел проказой. В поисках исцеления он обратился к Сильвестру, принял крещение и, веруя в Христа, обрел исцеление. 16 января День памяти святого пророка Малахии. Последний ветхозаветный пророк умер в молодости. Он жил за четыре столетия до Иисуса Христа, однако пророчества Малахии повторяли даже сами апостолы. 17 января Собор 70-ти Апостолов — праздник, который появился, чтобы подчеркнуть равенство между первыми последователями Христа. Церковь призывает почитать всех 70 апостолов с верой и без разногласий. В этот же день почитают святителя Евстафия I, архиепископа Сербского, который проявил незаурядные способности и получил духовное воспитание. Приняв монашеский постриг, он прославился как подвижник и добрый учитель. 18 января В Крещенский сочельник принято собираться семьей за столом и готовить сочиво — пшеничное блюдо с медом и изюмом. В Сочельник, как и на Крещение, происходит Великое водоосвящение. 19 января Крещение Господне выделяется как одно из ключевых торжеств, отмечаемых христианами, посвященное значимому эпизоду из жизни Иисуса Христа. В этот день Иисус был крещен на реке Иордан. С утра верующие соблюдают традицию употребления освященной воды и крестцов — специального ритуального печенья, выполненного в виде перекрещивающихся полос. Также существует еще один живописный обычай: по завершении богослужения верующие выпускают в небо белых голубей. 20 января В день после Крещения чтят Иоанна Предтечу, возложившего руку на голову Христа. Последовав примеру Господа, многие также приняли крещение в реке Иордан. Со следующего дня после Крещения Иисуса Христа еще восемь дней верующие вспоминают праздник. 21 января День памяти святителя Емилиана и преподобного Георгия Хозевита, которые провели свои жизни в молитвах и смирении. Также вспоминают преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Оба святых были монахами в Киево-Печерском мужском монастыре. Григорий-чудотворец жил в XI веке и скончался в муках. Григорий затворник имел келью в дальних пещерах Лавры в XIV столетии. Считается, что все ночи он проводил в молитвах. 22 января День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского. Федор Колычев, потомок знаменитой боярской фамилии, начал свое духовное служение на Соловецких островах, где он принял монашескую жизнь и был наречен именем Филипп. Впоследствии, став митрополитом, он получил просьбы о поддержке от царя Ивана IV, известного как Грозный. Однако Филипп открыто критиковал действия государя, что привело к его заключению в монастыре. День памяти мученика Полиевкта отмечается как дань уважения его жертве. В прошлом этот святой служил воином при императоре и выказывал симпатию к христианам. В один из дней Полиевкт, выступая на городской площади, разорвал императорский указ, который требовал поклонения идолам. За это его арестовали и казнили. В день, когда почитается память преподобного Евстратия, чудотворца. В возрасте 20 лет он покинул дом своих родителей и постригся в монахи. Со временем Евстратий был возведен в сан настоятеля монастыря. Он наставлял прибывающих в обитель монахов не стремиться к земным благам, а углубляться в размышления о вечной жизни. 23 января 23 января чтут память преподобного Маркиана Константинопольского, который истратил наследство на строительство и украшения храмов. Патриарх оценил его рвение и поставил служить пресвитером в Великую церковь Константинополя.  В этот день также вспоминают преподобного Дометиана. Он жил в VI веке и получил признание как человек, который ревностно верит в Бога, был добрым и щедрым. 24 января Православные в этот день молятся преподобному Михаилу Клопскому. Он 30 лет прожил в палестинской пещере в полной аскезе и молитве. Духовный подвиг привлек к нему многих христиан, которые хотели жить единой монашеской общиной. 25 января День памяти мученицы Татианы Римской. Стойкая защитница христианских убеждений подверглась жестоким пыткам и впоследствии была казнена. В России День Татьяны также считается праздником всех студентов, поскольку 25 января императрица Елизавета издала указ о создании Московского университета.  26 января В этот день вспоминают преподобного Иринарха Ростовского. Он принял решение вести монашескую жизнь в шестилетнем возрасте. Около трех десятков лет Иринарх занимал холодную келью и носил тяжелые железные цепи. День памяти преподобного Едеазара Анзерского, который стал монахом в молодые годы.  27 января Отдание праздника Богоявления — последний день попразднства. В храмах и церквях совершаются особые службы. 28 января День памяти преподобного Павла Фивенского, который жил в пещере, молясь Богу днем и ночью. По преданию, он умер, стоя на коленях, во время молитвы. В это же время молятся преподобному Иоанну Кущнику. Он подростком покинул родителей и стал монахом. В иноческой жизни нищенствовал и изнурял себя голоданием. 29 января  Праведный Максим Тотемский 45 лет юродствовал, постился, ходил без теплой одежды. Умер в глубокой старости, а после смерти прославился чудесами. В этот день также чтут память священномученика Иоанна Петтайя. Он родился в конце XIX века в Эстонии. Познал все тяготы фронта в годы Первой мировой войны, а позже стал православным священником. 30 января День памяти преподобного Антония Великого. Среди верующих прославился как основоположник монашеского подвига в египетской пустыне. В это время также почитают преподобного Антония Дымского. Он принял постриг и в 1192 стал настоятелем монастыря. Потом Антоний оставил обитель и жил в лесу.  31 января В этот день вспоминают святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Они жили в разное время, но с усердием защищали веру и боролись с еретиками. Также православные почитают преподобных Кирилла и Марию. Они строго следовали церковному уставу и любили бывать в храмах. Когда они ждали второго сына, то дали обет, что посвятят свою жизнь служению Церкви.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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