Церковный календарь января 2025: главные праздники и даты

В январе православные отмечают Рождество Христово и Крещение. В это же время завершается Рождественский пост. Кроме того, в этом месяце чтут память святых и великомучеников. URA.RU составило церковный календарь праздников на январь 2025.
Главные церковные праздники в январе
Главные церковные праздники в январе для православных верующих — Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение. Рождество Христово отмечается 7 января. Это главный среди великих двунадесятых праздников по значимости и торжественности в православной традиции. Крещение Господне отмечается 19 января. Смысл праздника заключается в известной евангельской истории, когда Христос пришел к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, и принял от него Крещение
В декабре начался Рождественский пост. Он продолжится до 6 января, завершаясь празднованием Рождества Христова. Данный период предназначен для духовного очищения и подготовки верующих к одному из самых значимых христианских торжеств — рождению Иисуса Христа. Во время поста особое внимание уделяется молитвам.
1 января
В начале января православные отмечают День памяти преподобного Илии Муромца. Он провел свои годы в военных походах и битвах. Впоследствии он решил принять монашество, стремясь искупить свои грехи. Смерть настигла великого богатыря в 1188 году, а его святыню сегодня можно найти в Киеве. В этот же день чтят память святого мученика Вонифатия, который принял смерть в муках во имя Бога.
2 января
В этот день чтят память праведного Иоанна Кронштадского и священномученика Игнатия Богоносца. Оба святых посвятили свои жизни служению Богу. 2 января православные также начинают отмечать предпразднство Рождество Христова. Праздник длится в течение пяти дней.
3 января
Верующие вспоминают святителя Петра и мученицу княгиню Иулиану Вяземскую. В молодости Петр был принят в монашество. За год до своей кончины, в 1325 году, он переместил митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Святой был захоронен в каменной усыпальнице Успенского собора, расположенного в пределах Кремля — в самом центре Москвы. Иулиана Вяземская стала образцом супружеской верности.
4 января
В этот день вспоминают святую великомученицу Анастасию Узорешительницу. Она является покровительницей беременных, матерей, помощницей заключенных.
5 января
5 января православные молятся десяти святым: Феодуле, Саторнине, Евпору, Геласию, Евникиане, Зотику, Помпию, Агафопусу, Василиду и Еваресту. Они пострадали за веру во времена, когда Критская Церковь жестоко преследовалась. По воле императора-язычника верующих пытали, а затем казнили.
6 января
6 января православные отмечают канун праздника Рождества Христова, а также день памяти преподобномученицы Евгении. Она не захотела выйти замуж и ушла в монастырь, переодевшись юношей. В итоге христианку осудили на казнь. В этот же день чтут память преподобного Николая. Он был военачальником при Византийском императоре Никифоре. После войны с болгарами постригся в монахи и до конца жизни молился Богу.
7 января
В этот день празднуют Великое рождество — один из самых значимых праздников в христианской культуре. В храмах проходят торжественные службы, в домах накрывают праздничные столы и поют колядки.
8 января
Верующие почитают Пресвятую Богородицу, зачавшую невинно и родившую Иисуса Христа. В этот день также вспоминают о священномученике Евфимии и продолжают в течение шести дней праздновать Рождество Христово.
9 января
Церковь чтит память апостола Стефана, который известен как первый христианский мученик. Также вспоминают преподобного Феодора Начертанного. Он верил в Христа и был подвержен пыткам.
10 января
В этот день вспоминают священномученика Никодима. Его жестоко казнили в 1919 году. Солдаты, исполнявшие приговор, отказались стрелять в священника. Тогда привели других солдат, а Никодима одели в солдатскую шинель, чтобы никто не понял, кто стоит перед ними. 10 января также день памяти мучеников, сожженных в церкви в Никодимии.
11 января
Православные вспоминают мучеников младенцев, убиенных за Христа. Зная о появлении на свет Иисуса Христа, царь Ирод положил, что он станет ему соперником и решил избавиться. Но вычислить мальчика было сложно, поэтому он приказал убить всех младенцев в Еврейском царстве в возрасте до двух лет.
12 января
День памяти праведных Иосифа, обручника Богородицы, царя Давида и Иакова Иерусалимского. Иосиф Плотник был мужем Пресвятой Богородицы, царь Давид был предком Иосифа и Иисуса Христа. Иакова Праведного называют братом Господним. 12 января также чтут святого Макария, который создал первую московскую типографию, где печатались богоугодные книги. В этот день вспоминают мученицу Анисию Солунскую и священномученика Зотика Сиропитателя.
13 января
День отдания праздника Рождества Христова. В это время принято дарить людям подарки, навещать одиноких и больных. Кроме того, чтят преподобную Меланию и преподобного Паисия Святогорца.
14 января
Обрезание Господне — торжественное событие, которое отмечается во всем христианском мире. Суть праздника обрезания означает принятие через боль всех людских грехов. В этот день вспоминают Зотика Сиропитателя, который открыл больницу для прокаженных.
15 января
День памяти преподобного Серафима Саровского отмечается в связи с его преставлением и вторым обретением мощей. Святой был обнаружен в Зосимо-Савватиевском храме в положении на коленях, однако его тело уже не подавало признаков жизни. День памяти святого Сильвестра, Папы Римского, отмечается в честь Римского епископа, который проживал во времена правления императора Константина. В те времена правитель испытывал гонения на христиан. Однажды Константин заболел проказой. В поисках исцеления он обратился к Сильвестру, принял крещение и, веруя в Христа, обрел исцеление.
16 января
День памяти святого пророка Малахии. Последний ветхозаветный пророк умер в молодости. Он жил за четыре столетия до Иисуса Христа, однако пророчества Малахии повторяли даже сами апостолы.
17 января
Собор 70-ти Апостолов — праздник, который появился, чтобы подчеркнуть равенство между первыми последователями Христа. Церковь призывает почитать всех 70 апостолов с верой и без разногласий. В этот же день почитают святителя Евстафия I, архиепископа Сербского, который проявил незаурядные способности и получил духовное воспитание. Приняв монашеский постриг, он прославился как подвижник и добрый учитель.
18 января
В Крещенский сочельник принято собираться семьей за столом и готовить сочиво — пшеничное блюдо с медом и изюмом. В Сочельник, как и на Крещение, происходит Великое водоосвящение.
19 января
Крещение Господне выделяется как одно из ключевых торжеств, отмечаемых христианами, посвященное значимому эпизоду из жизни Иисуса Христа. В этот день Иисус был крещен на реке Иордан. С утра верующие соблюдают традицию употребления освященной воды и крестцов — специального ритуального печенья, выполненного в виде перекрещивающихся полос. Также существует еще один живописный обычай: по завершении богослужения верующие выпускают в небо белых голубей.
20 января
В день после Крещения чтят Иоанна Предтечу, возложившего руку на голову Христа. Последовав примеру Господа, многие также приняли крещение в реке Иордан. Со следующего дня после Крещения Иисуса Христа еще восемь дней верующие вспоминают праздник.
21 января
День памяти святителя Емилиана и преподобного Георгия Хозевита, которые провели свои жизни в молитвах и смирении. Также вспоминают преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Оба святых были монахами в Киево-Печерском мужском монастыре. Григорий-чудотворец жил в XI веке и скончался в муках. Григорий затворник имел келью в дальних пещерах Лавры в XIV столетии. Считается, что все ночи он проводил в молитвах.
22 января
День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского. Федор Колычев, потомок знаменитой боярской фамилии, начал свое духовное служение на Соловецких островах, где он принял монашескую жизнь и был наречен именем Филипп. Впоследствии, став митрополитом, он получил просьбы о поддержке от царя Ивана IV, известного как Грозный. Однако Филипп открыто критиковал действия государя, что привело к его заключению в монастыре.
День памяти мученика Полиевкта отмечается как дань уважения его жертве. В прошлом этот святой служил воином при императоре и выказывал симпатию к христианам. В один из дней Полиевкт, выступая на городской площади, разорвал императорский указ, который требовал поклонения идолам. За это его арестовали и казнили.
В день, когда почитается память преподобного Евстратия, чудотворца. В возрасте 20 лет он покинул дом своих родителей и постригся в монахи. Со временем Евстратий был возведен в сан настоятеля монастыря. Он наставлял прибывающих в обитель монахов не стремиться к земным благам, а углубляться в размышления о вечной жизни.
23 января
23 января чтут память преподобного Маркиана Константинопольского, который истратил наследство на строительство и украшения храмов. Патриарх оценил его рвение и поставил служить пресвитером в Великую церковь Константинополя.
В этот день также вспоминают преподобного Дометиана. Он жил в VI веке и получил признание как человек, который ревностно верит в Бога, был добрым и щедрым.
24 января
Православные в этот день молятся преподобному Михаилу Клопскому. Он 30 лет прожил в палестинской пещере в полной аскезе и молитве. Духовный подвиг привлек к нему многих христиан, которые хотели жить единой монашеской общиной.
25 января
День памяти мученицы Татианы Римской. Стойкая защитница христианских убеждений подверглась жестоким пыткам и впоследствии была казнена. В России День Татьяны также считается праздником всех студентов, поскольку 25 января императрица Елизавета издала указ о создании Московского университета.
26 января
В этот день вспоминают преподобного Иринарха Ростовского. Он принял решение вести монашескую жизнь в шестилетнем возрасте. Около трех десятков лет Иринарх занимал холодную келью и носил тяжелые железные цепи. День памяти преподобного Едеазара Анзерского, который стал монахом в молодые годы.
27 января
Отдание праздника Богоявления — последний день попразднства. В храмах и церквях совершаются особые службы.
28 января
День памяти преподобного Павла Фивенского, который жил в пещере, молясь Богу днем и ночью. По преданию, он умер, стоя на коленях, во время молитвы. В это же время молятся преподобному Иоанну Кущнику. Он подростком покинул родителей и стал монахом. В иноческой жизни нищенствовал и изнурял себя голоданием.
29 января
Праведный Максим Тотемский 45 лет юродствовал, постился, ходил без теплой одежды. Умер в глубокой старости, а после смерти прославился чудесами. В этот день также чтут память священномученика Иоанна Петтайя. Он родился в конце XIX века в Эстонии. Познал все тяготы фронта в годы Первой мировой войны, а позже стал православным священником.
30 января
День памяти преподобного Антония Великого. Среди верующих прославился как основоположник монашеского подвига в египетской пустыне. В это время также почитают преподобного Антония Дымского. Он принял постриг и в 1192 стал настоятелем монастыря. Потом Антоний оставил обитель и жил в лесу.
31 января
В этот день вспоминают святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. Они жили в разное время, но с усердием защищали веру и боролись с еретиками. Также православные почитают преподобных Кирилла и Марию. Они строго следовали церковному уставу и любили бывать в храмах. Когда они ждали второго сына, то дали обет, что посвятят свою жизнь служению Церкви.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.