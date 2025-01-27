До 912 тысяч увеличилась максимальная сумма маткапитала

Правительство РФ одобрило увеличение суммы материнского капитала на второго ребенка, если на первого ребенка семья сертификат не получила. С 1 февраля 2025 года она составит 912,2 тысячи рублей. Это почти на 80 тысяч рублей больше текущего уровня, что стало возможным благодаря индексации на 9,5% по уровню фактической инфляции.
«Индексация коснется выплат семьям с детьми. Увеличится размер материнского капитала: на первого ребенка до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих — 912,2 тыс. рублей», — говорится в telegram-канале правительства. Сумма единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка, будет увеличена до 26,9 тысяч рублей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что федеральным бюджетом и Социальным фондом предусмотрены необходимые ресурсы для выполнения обязательств перед гражданами. Он подчеркнул важность того, чтобы жители каждого региона своевременно и в полном объеме получали положенные им средства.
Программа материнского капитала в России действует с 1 января 2007 года и является частью национального проекта «Семья». Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, товары и услуги для детей с инвалидностью и другие цели. Согласно поручению Президента РФ, размер материнского капитала ежегодно индексируется с учетом фактической инфляции.
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