26 января 2025

Пациент свердловской больницы сбежал и замерз насмерть

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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, ноги, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Мужчина устроил побег в день госпитализации Фото:

Пациент Полевской центральной горбольницы (Свердловская область) сбежал с травмой голени из учреждения и замерз насмерть. Побег он решил устроить в ночь, когда его госпитализировали. Информация об этом появилась в местном telegram-канале.

«51-летнему мужчине, который был госпитализирован с травмой голени, оказали помощь 17 января. В эту же ночь он решил сбежать из стационара, а в 06:00 его обнаружили мертвым возле здания травматологического отделения», — передает telegram-канал «Полевской трубач».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Пациент Полевской центральной горбольницы (Свердловская область) сбежал с травмой голени из учреждения и замерз насмерть. Побег он решил устроить в ночь, когда его госпитализировали. Информация об этом появилась в местном telegram-канале. «51-летнему мужчине, который был госпитализирован с травмой голени, оказали помощь 17 января. В эту же ночь он решил сбежать из стационара, а в 06:00 его обнаружили мертвым возле здания травматологического отделения», — передает telegram-канал «Полевской трубач». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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