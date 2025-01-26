Пациент свердловской больницы сбежал и замерз насмерть

27 января 2025 в 13:05 Размер текста - 17 +

Мужчина устроил побег в день госпитализации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пациент Полевской центральной горбольницы (Свердловская область) сбежал с травмой голени из учреждения и замерз насмерть. Побег он решил устроить в ночь, когда его госпитализировали. Информация об этом появилась в местном telegram-канале. «51-летнему мужчине, который был госпитализирован с травмой голени, оказали помощь 17 января. В эту же ночь он решил сбежать из стационара, а в 06:00 его обнаружили мертвым возле здания травматологического отделения», — передает telegram-канал «Полевской трубач». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пациент Полевской центральной горбольницы (Свердловская область) сбежал с травмой голени из учреждения и замерз насмерть. Побег он решил устроить в ночь, когда его госпитализировали. Информация об этом появилась в местном telegram-канале. «51-летнему мужчине, который был госпитализирован с травмой голени, оказали помощь 17 января. В эту же ночь он решил сбежать из стационара, а в 06:00 его обнаружили мертвым возле здания травматологического отделения», — передает telegram-канал «Полевской трубач». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.