Скончался Игорь Янковский

Умер актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский. Ему было 73 года. Об этом сообщают источники на рекламном рынке.
«В возрасте 73 лет ушел из жизни Игорь Янковский, один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), медиаменеджер, бизнесмен, актер, представитель известной династии Янковских», — пишет Sostav. Издание ссылается на свои источники. Причина смерти пока неизвестна.
Игорь Янковский начал свою карьеру в рекламном бизнесе в 1992 году, став соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». В своей профессиональной деятельности он достиг значительных высот, в том числе занимал пост президента АКАР.
Кроме успехов в рекламе, Янковский также известен своей работой в кино и театре. Он окончил театральное училище имени Щукина, и долгие годы был актером Московского драматического театра на Малой Бронной. Игорь Янковский широко известен благодаря роли в фильме «Приключения принца Флоризеля». Он также был ведущим программы «Алчность» на телеканале НТВ.
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