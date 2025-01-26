26 января 2025
25 января 2025

Под Курском погиб политик, требовавший вернуть прямые выборы мэра в ХМАО. Фото

Глава отделения партии «За справедливость» в ХМАО Круглов погиб под Дарьино
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава югорского реготделения партии «За справедливость» погиб на фронте
Глава югорского реготделения партии «За справедливость» погиб на фронте Фото:

Глава регионального отделения партии «За справедливость» в ХМАО Константин Круглов погиб под Курском. Политик, требовавший проведения референдума и возвращения прямых выборов мэра Нижневартовска, ушел в свой последний штурм перед Новым годом, но обратно не вернулся. Об этом URA.RU сообщили друзья Круглова.

«Круглов погиб на СВО», — сообщил один из коллег политика. Переписка журналистов агентства и его друзей с бойцом прервалась в конце декабря, Круглов в своем последнем сообщении написал, что часть, где он воевал, переброшена в Курскую область. Информацию позже официально подтвердили в администрации Нижневартовска, уточнив, что похороны пройдут 28 января.

В Нижневартовске политик был известен громкими акциями — в 2018-м сжег на главной площади флаг США, а затем требовал возвращения к прямым выборам главы города. Он записался в добровольцы в сентябре 2023 года. Воевал под Работино (Запорожская область), в начале декабря боевую часть перебросили под Дарьино (Курская область). В переписке с URA.RU предчувствовал свою гибель, но говорил, что не жалеет о решении пойти на СВО.

Ранее URA.RU писало об  уходе Круглова на фронт. Глава югорского реготделения партии «За справедливость» записался в добровольцы в надежде увеличить свой политический вес, чтобы по возвращении вновь вернуться к обсуждению вопроса о референдуме.

Фото политика, сделанное в 2024 году на Запорожском направлении
Фото политика, сделанное в 2024 году на Запорожском направлении
Фото:

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Глава регионального отделения партии «За справедливость» в ХМАО Константин Круглов погиб под Курском. Политик, требовавший проведения референдума и возвращения прямых выборов мэра Нижневартовска, ушел в свой последний штурм перед Новым годом, но обратно не вернулся. Об этом URA.RU сообщили друзья Круглова. «Круглов погиб на СВО», — сообщил один из коллег политика. Переписка журналистов агентства и его друзей с бойцом прервалась в конце декабря, Круглов в своем последнем сообщении написал, что часть, где он воевал, переброшена в Курскую область. Информацию позже официально подтвердили в администрации Нижневартовска, уточнив, что похороны пройдут 28 января. В Нижневартовске политик был известен громкими акциями — в 2018-м сжег на главной площади флаг США, а затем требовал возвращения к прямым выборам главы города. Он записался в добровольцы в сентябре 2023 года. Воевал под Работино (Запорожская область), в начале декабря боевую часть перебросили под Дарьино (Курская область). В переписке с URA.RU предчувствовал свою гибель, но говорил, что не жалеет о решении пойти на СВО. Ранее URA.RU писало об  уходе Круглова на фронт. Глава югорского реготделения партии «За справедливость» записался в добровольцы в надежде увеличить свой политический вес, чтобы по возвращении вновь вернуться к обсуждению вопроса о референдуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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