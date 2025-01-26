Глава регионального отделения партии «За справедливость» в ХМАО Константин Круглов погиб под Курском. Политик, требовавший проведения референдума и возвращения прямых выборов мэра Нижневартовска, ушел в свой последний штурм перед Новым годом, но обратно не вернулся. Об этом URA.RU сообщили друзья Круглова.
«Круглов погиб на СВО», — сообщил один из коллег политика. Переписка журналистов агентства и его друзей с бойцом прервалась в конце декабря, Круглов в своем последнем сообщении написал, что часть, где он воевал, переброшена в Курскую область. Информацию позже официально подтвердили в администрации Нижневартовска, уточнив, что похороны пройдут 28 января.
В Нижневартовске политик был известен громкими акциями — в 2018-м сжег на главной площади флаг США, а затем требовал возвращения к прямым выборам главы города. Он записался в добровольцы в сентябре 2023 года. Воевал под Работино (Запорожская область), в начале декабря боевую часть перебросили под Дарьино (Курская область). В переписке с URA.RU предчувствовал свою гибель, но говорил, что не жалеет о решении пойти на СВО.
Ранее URA.RU писало об уходе Круглова на фронт. Глава югорского реготделения партии «За справедливость» записался в добровольцы в надежде увеличить свой политический вес, чтобы по возвращении вновь вернуться к обсуждению вопроса о референдуме.
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