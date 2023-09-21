В ХМАО скандальный политик, выступавший против мэра, ушел на СВО

Инициатор отставки мэра Нижневартовска Круглов отправился на СВО

Инициатор отставки мэра Нижневартовска политик отправился на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске лидер регионального отделения партии «За справедливость» Константин Круглов, предлагавший устроить референдум, вернуть прямые выборы мэра и критиковавший главу города Дмитрия Кощенко, вступил в ряды военнослужащих и направился в учебный центр. Как сообщил URA.RU источник в партии, оппозиционер таким образом планирует увеличить свое влияние.

«Лидер партии „За справедливость“ Константин Круглов, предлагавший устроить в Нижневартовске референдум и вернуть прямые выборы мэра, вступил в ряды контрактников и направился в учебный центр. Оппозиционер этим поступком решил увеличить свой политический вес. Вернувшись героем, он сможет привлечь к своим инициативам больше внимания», — утверждает инсайдер.

Круглов в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что вступил в ряды ВС РФ, чтобы в дальнейшем продолжить свою политическую карьеру. «Не смог остаться в стороне. Нас с ребятами только что отправили из Ханты-Мансийска. Я обязательно вернусь и добьюсь возвращения справедливых и прямых выборов в Нижневартовске», — заявил оппозиционер.

Ранее URA.RU писало, что Круглов выступил инициатором возвращения прямых выборов главы Нижневартовска. В городе мэра избирают из числа подавших заявки на конкурс по замещению должности местные депутаты.