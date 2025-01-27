В Челябинске 27 января прошло награждение лауреатов премии «Светлое прошлое» — уникальной для России награды. На мероприятие приехали знаменитые челябинцы, проживающие сегодня за пределами региона, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Гостей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что, даже находясь далеко от родного региона, лауреаты премии продолжают делать много полезного для родины.
«В любом формате премия „Светлое прошлое“ представляет мощный и многогранный потенциал региона — созидательный, интеллектуальный, творческий. И хочу отметить, что всех лауреатов объединяет не только то, что они наши земляки — по рождению, учебе или работе, но и то, что наши победители не останавливаются на достигнутом», — сказал глава региона.
Награждение началось с вручения медали «За вклад в развитие Челябинской области» Олегу Митяеву. Алексей Текслер, передавая награду, назвал барда легендой.
Также свои награды получили: военный штурман Владимир Богодухов; знаменитый лыжник Юрий Бородавко; писательница Дарья Гаузер; генеральный директор, председатель правления, член совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александров Жаров; хоккеист Данис Зарипов; пловец-паралимпиец Михаил Зимин; актриса Наталья Кутасова; главный тренер сборной команды Челябинской области по дзюдо Александр Миллер; продюсер Дмитрий Пермяков; композитор Григорий Середин; конструктор Александр Смирнов и бывший первый заместитель генерального директора ГК «Росвооружение» Михаил Тимкин. Все они продолжают с честью представлять Челябинскую область даже за пределами региона.
Премия «Светлое прошлое» является брендом Южного Урала. Она проводится на территории региона более 20 лет. Ее автор — Олег Митяев. Традиционно лауреатам премии вручается статуэтка «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.
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