В Троицке Челябинской области задержали депутата местного Собрания. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом URA.RU рассказали в Следственном управлении СК России по региону.
«В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов города Троицка. Его подозревают в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий», — рассказали в ведомстве.
Задержанный депутат занимает должность директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат». По мнению следователей, с 2020 по 2024 годы он принял не менее 160 тысяч рублей от бизнесмена в качестве платы за заключение договоров аренды нежилого помещения.
В доме парламентария провели обыски. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Преступление выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Содействие им оказали сотрудники УФСБ России по региону.
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