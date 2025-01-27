27 января 2025

В Троицке задержали местного депутата за крупную взятку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутата из Троицка подозревают в получении взятки в размере не менее 160 тысяч рублей
Депутата из Троицка подозревают в получении взятки в размере не менее 160 тысяч рублей Фото:

В Троицке Челябинской области задержали депутата местного Собрания. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом URA.RU рассказали в Следственном управлении СК России по региону.

«В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов города Троицка. Его подозревают в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий», — рассказали в ведомстве.

Задержанный депутат занимает должность директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат». По мнению следователей, с 2020 по 2024 годы он принял не менее 160 тысяч рублей от бизнесмена в качестве платы за заключение договоров аренды нежилого помещения.

В доме парламентария провели обыски. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Преступление выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Содействие им оказали сотрудники УФСБ России по региону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке Челябинской области задержали депутата местного Собрания. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом URA.RU рассказали в Следственном управлении СК России по региону. «В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов города Троицка. Его подозревают в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий», — рассказали в ведомстве. Задержанный депутат занимает должность директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат». По мнению следователей, с 2020 по 2024 годы он принял не менее 160 тысяч рублей от бизнесмена в качестве платы за заключение договоров аренды нежилого помещения. В доме парламентария провели обыски. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Преступление выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Содействие им оказали сотрудники УФСБ России по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...